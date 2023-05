Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale: Alle Infos zu Public Viewing, Fan-Treff und möglicher Titelfeier

Von: Christoph Sahler

Teilen

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig stehen sich im DFB-Pokalfinale 2023 gegenüber. Für SGE-Fans, die nicht in Berlin dabei sein können, gibt es ein Public Viewing.

Frankfurt - Die Erfolgsgeschichte von Eintracht Frankfurt ist bereit, das nächste Kapitel in sich aufzunehmen. Nach dem Gewinn der Europa League 2022 im Finale gegen die Glasgow Rangers (5:4 nach Elfmeterschießen), steht die SGE gut zwölf Monate später erneut in einem Finale. Am Samstag, 3. Juni, treffen die Adlerträger im Endspiel um den DFB-Pokal auf Titelverteidiger RB Leipzig. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr.

Für Eintracht Frankfurt ist es das vierte DFB-Pokalfinale seit der Jahrtausendwende. Den Niederlagen 2006 (0:1 gegen Bayern München) und 2017 (1:2 gegen Borussia Dortmund) folgte der Titelgewinn 2018. Damals setzte sich die SGE mit 3:1 gegen den Rekordchampion FC Bayern durch.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Deutsche Bank Park zeigt DFB-Pokalfinale als Public Viewing

Für das letzte Spiel der Saison werden wieder tausende Fans nach Berlin pilgern und ihre Mannschaft im Stadion unterstützen. Das Olympiastadion fasst rund 75.000 Zuschauer und es ist damit zu rechnen, dass mindestens die Hälfte der Besucher, wenn nicht mehr, den Hessen die Daumen drücken. Für alle, die keine Tickets bekommen haben, bietet die Eintracht wieder ein großes Public Viewing im heimischen Stadion an.

Den letzten DFB-Pokalsieg feierte Eintracht Frankfurt 2018 auf dem Römer. © Andreas Arnold/dpa

Auf der Homepage der SGE und des Deutsche Bank Parks können sich die Fans in den nächsten Wochen vor dem Finale informieren, wann die Party im Stadtwald losgeht. Vom Verein heißt es dazu bislang: „Mitglieder und Dauerkartenabonnenten werden ein exklusives Vorkaufsrecht erhalten, sobald die Zuteilung der Finaltickets erfolgt ist. Die Tickets werden ausschließlich über die bekannten Eintracht-Frankfurt-Ticketshops via Website eintracht.de und mainaqila-App erhältlich sein.“

DFB-Pokalfinale in Berlin: Eintracht Frankfurt organisiert Fan-Treff am Breitscheidplatz

Für alle, die nach Berlin fahren, organisiert Eintracht Frankfurt am Tag des DFB-Pokalfinals einen Fan-Treff. Wie schon beim bislang letzten Triumph 2018 treffen sich die Anhänger der SGE am Breitscheidplatz zwischen Gedächtniskirche und Kurfürstendamm im Stadtteil Charlottenburg.

Im DFB-Pokalhalbfinale traf Daichi Kamda (rechts) zum 2:1. Gegen RB Leipzig wird der Japaner sein letztes Spiel für Eintracht Frankfurt bestreiten. © Tom Weller/dpa

„Wie sich beim Finalisten-Meeting entschieden hat, werden die Fans von Eintracht Frankfurt in der Ostkurve angesiedelt sein. Damit einher geht, dass der Fantreff des Traditionsvereins am Mittag auf dem Breitscheidplatz stattfinden wird“, hieß es vonseiten der SGE am Montag, 8. Mai.

Des Weiteren werden die Adlerträger am Finaltag die Heimkabine erhalten. Formal lautet die Begegnung RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. „Nicht zuletzt hat die SGE auch ein Vorrecht auf die Wahl ihres Pokaltrikots, das in Weiß erstrahlen wird. Infos zur Sonderedition folgen. Der Titelverteidiger wird in Rot antreten“, berichtet der Club.

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale 2023: Mögliche Titelfeier wie immer auf dem Römer

Im Falle eines Sieges der Eintracht gegen die Sachsen wird die Mannschaft am Sonntag nach dem Finale zurück zum Flughafen Frankfurt fliegen.

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins DFB-Pokalfinale 2023

1. Runde: 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt 0:4

1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt 0:4 2. Runde: Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt 0:2

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt 0:2 Achtelfinale: Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 4:2

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 4:2 Viertelfinale: Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 2:0

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 2:0 Halbfinale: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3 Finale am 3.6. um 20 Uhr: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt, Olympiastadion Berlin

Mit dem DFB-Pokal im Gepäck würde das Team von Trainer Oliver Glasner wie in den vergangenen Jahren empfangen werden und seinen Weg auf den Römerberg antreten. Genaue Informationen zu einer möglichen Titelfeier liegen bislang jedoch weder von der Stadt Frankfurt noch von der Eintracht vor. (csa)

Wer am Finaltag keine Lust auf Menschenmassen hat und das Endspiel um den DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig lieber vorm eigenen TV schaut, dem bieten sich am Finaltag gleich mehrere Alternativen.