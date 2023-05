Eintracht Frankfurt: Freude und Frust im Kartenspiel

Von: Georg Leppert

Teilen

So soll es wieder sein: Eintracht-Fans beim siegreichen Pokalfinale im Jahr 2018 gegen den FC Bayern München. i © imago/Sven Simon

Rund 23 000 Tickets fürs Finale gehen an Eintracht-Fans – das reicht hinten und vorne nicht. Manch einer hofft deshalb auf den Schwarzmarkt – mit teuren Konsequenzen.

Es gibt in diesen Tagen, da das große Finale in Berlin näher rückt, zwei Gruppen von Eintracht-Fans. Die einen haben Tickets für das Pokalendspiel am 3. Juni gegen Leipzig, die anderen sind leer ausgegangen. Die einen buchen (ziemlich teure) Hotelzimmer, die anderen fragen sich, wie sie vielleicht doch noch an Eintrittskarten kommen könnten. Und in den sozialen Netzwerken diskutieren die beiden Gruppen eifrig darüber, ob die Ticketvergabe fair war.

„Egal welches System wir wählen – wir könnten nie allen Erwartungen und Ansprüchen entsprechen“, sagt Philipp Reschke, der im Vorstand von Eintracht Frankfurt für die Belange von Fans ebenso zuständig wie für das Ticketing ist. Etwa 75 000 Anfragen nach Karten gingen beim Fußball-Bundesligisten ein. Tatsächlich stehen der Eintracht im Berliner Olympiastadion aber nur 23 000 Tickets für den eigenen Verkauf zur Verfügung. Was also tun? Die Eintracht entschied sich bei der Vergabe für ein mehrstufiges Modell. Oberste Priorität haben Fans mit einer Auswärtsdauerkarte. Sie beziehen auch in der Bundesliga Tickets für jedes Spiel in der Fremde.

Danach wurden die Fanclubs bedient – mit einer Unterscheidung. Clubs, die in der Frankfurter Arena mehr als 50 Dauerkarten besitzen, bekommen ebenso viele Tickets auch für Berlin. Bei kleineren Gruppen gilt eine Quote von 60 Prozent. Ein Fanclub, der im Waldstadion 20 Dauerkarten hat, bekommt zwölf Karten für Berlin. Und schließlich hatten auch Inhaber:innen von Dauerkarten, die zugleich Eintracht-Mitglied sind, eine Chance auf Finaltickets. Sie lag bei etwa 50 Prozent, lässt sich jetzt sagen, da die Zuteilung abgeschlossen ist und sich die Fans ihre Tickets an den Kassen im Frankfurter Stadion abholen können.

Wer ist von diesem System bevorteilt, wer benachteiligt? In den Diskussionen, die auch heute rund um das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder geführt werden dürften, ist keine klare Linie zu erkennen. Kleinere Fanclubs beklagen sich, dass 40 Prozent ihrer Mitglieder mit Dauerkarten leer ausgehen. Damit stehen ihre Chancen aber immer noch besser als für Fans ohne Fanclub, wird erwidert. Und Eintracht-Mitglieder, die seit Jahren vergeblich auf eine Dauerkarte im Stadion hoffen, beklagen sich, dass sie gar keine Chance auf Tickets für Berlin hatten.

Tickets Exakt 74 322 Plätze stehen beim Pokalfinale am 3. Juni im Berliner Olympiastadion zur Verfügung. Die Eintrittskarten verteilen sich nach Auskunft des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) wie folgt. Jeweils 23 700 Tickets gehen an Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. 5000 Karten gehen an die sogenannte Fußballfamilie – darauf haben etwa andere Bundesligisten Zugriff. Die Landesverbände Hessen und Sachsen kriegen je 250 Karten. 500 Plätze sind für Medien reserviert. In den Verkauf über die Internetseite des DFB sind rund 20 000 Karten gegangen. Sie wurden unter den Bewerber:innen verlost. geo

Hohe Preise auf Ebay

Philipp Reschke spricht von einem „ordentlichen und geeigneten Verteilschlüssel“. Der Vorstand, der selbst seit Kindertagen zur Eintracht geht und im berühmten G-Block sozialisiert wurde, sagt aber auch: „Ich kann jeden verstehen, der sauer oder frustriert ist, weil er keine Karten bekommen hat.“

Für manche Fans, die auf offiziellen Weg kein Ticket bekommen haben, ist nun das Auktionshaus Ebay die letzte Hoffnung. Dort fanden sich am Freitagmittag rund 100 Angebote für Finaltickets, die eines gemeinsam haben: Sie werden zu völlig überhöhten Preisen angeboten. Eine Karte der Kategorie 1, die im Original 160 Euro kostet, ließ sich über die Sofort-Kaufen-Funktion für 600 Euro erstehen – und war damit noch vergleichsweise günstig.

Eintracht Frankfurt geht gegen diese Form des Tickethandels vor, soweit es dem Bundesligisten möglich ist. Konkret will die Eintracht verhindern, dass Tickets aus ihrem Kontingent auf dem Schwarzmarkt angeboten werden. Dafür arbeitet der Klub mit einer Rechtsanwaltskanzlei zusammen, die sich die Angebote sehr genau anschaut. Stellt sich heraus, dass die auf dem Schwarzmarkt zu überhöhten Preisen angebotenen Tickets ursprünglich von der Eintracht erworben wurden, hat das juristische Konsequenzen. Die Kanzlei schickt dem Anbieter eine Abmahnung, die samt Vertragsstrafe rund 1000 Euro teuer ist.

Zudem müssen Fans, die Tickets zu überhöhten Preisen anbieten, damit rechnen, dass ihnen die Eintracht die Mitgliedschaft und die Dauerkarte für das Stadion entzieht. „Das entscheiden wir im Einzelfall“, sagt Reschke.

Neu ist es übrigens nicht, dass die Eintracht auf diese Weise gegen den Schwarzmarkt vorgeht. Vor dem Europapokalfinale im vergangenen Jahr entdeckte sie rund 100 solcher Angebote. Offenbar zeigt dieses Konzept Wirkung. Bisher gebe es bei Ebay kaum Karten für die Fankurve der Eintracht in Berlin zu kaufen, sagt Reschke.