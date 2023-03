Eintracht Frankfurt: Europapokalsieg als Kinoerlebnis

Von: Oliver Teutsch

Auch der legendäre Autokorso zum Römer dürfte im Film eine tragende Rolle spielen. Michael Schick © Michael Schick

Eintracht verspricht 120 Minuten Gänsehaut. Ab Donnerstag, 23. März läuft „In diesem Jahr - der Film“ in zahlreichen Kinos.

Nach dem Film über den DFB-Pokalsieg kehrt Eintracht Frankfurt erneut auf die Kinoleinwand zurück. Ab Donnerstag, 23. März soll „In diesem Jahr - der Film“ in zahlreichen deutschen Kinos zu sehen sein. Die Eintracht verspricht dabei „exklusive Einblicke in das Innenleben der Europapokalsiegermannschaft“ mit bisher unveröffentlichten Szenen.

In 120 Minuten kommen demnach 29 Interviewpartner zu Wort. Auch die ehemaligen Spieler Filip Kostic, Martin Hinteregger und Goncalo Paciencia erläutern rückblickend die Geschehnisse hin zum Gewinn der UEFA Europa League. Produziert wurde der Film, wie auch schon der Pokalfilm von 2018, von Warner Bros. ITVP Deutschland.

Der Film beleuchte aber nicht nur den Saisonhöhepunkt, sondern auch den steinigen Weg dorthin – die Ungewissheit zu Saisonbeginn mit neuen sportlich Verantwortlichen, das Aus im DFB-Pokal in Mannheim und ausbleibende Erfolgserlebnisse in der Bundesliga. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, verspricht: „Jeder, der diesen Film schaut, wird noch einmal die Besonderheiten der Saison 2021/2022 nacherleben. Wie die Fans nach zwei Jahren der Pandemie wieder zurückgekehrt sind und uns in Barcelona, London und Sevilla zum Sieg getragen haben.“

Das Regie-Duo Martina Hänsel und Björn Tanneberger konnte auf 25 Terabyte Rohmaterial und mehr als 30 Stunden Interviews zurückgreifen. Nicht nur für die Fans der Eintracht sei der Film „ein authentischer und nahbarer Einblick in die Gefühlswelt des Profifußballs“, versprachen beide.