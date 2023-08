Eintracht Frankfurt: Die Party im Stadtwald geht weiter

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Der Unterrang der Nordwestkurve im Waldstadion wird am Sonntag wie immer stimmungsvoll und ausverkauft sein. Foto: Imago Images © IMAGO/Jan Huebner

Auch der noch nicht abgeschlossene Ausbau der Nordwestkurve kann die Vorfreude auf die neue Saison nicht trüben

Die Vorfreude ist riesig bei den Eintracht-Fans. 84 Tage nach dem Abpfiff der vergangenen Saison und dem unverhofften Einzug ins europäische Fußballgeschäft mit dem Last-Minute-Heimsieg gegen den SC Freiburg soll die Party im Waldstadion endlich weitergehen. Mit noch mehr Gästen als in den vergangenen Jahren. Die Nordwestkurve wurde zu Deutschlands zweitgrößter Stehplatztribüne umgebaut. Der Umbau geht auf eine Initiative der Eintracht zurück, die gut fünf Jahre alt ist. Mit dem Rückenwind des Pokalsiegs 2018 präsentierte die Eintracht eine Machbarkeitsstudie für den Ausbau des städtischen Stadions, der vor allem wieder mehr Stehplätze bringen sollte.

Vor dem Umbau zur WM 2006 hatte das Stadion ein Fassungsvermögen von knapp 60 000 Plätzen, je zur Hälfte Sitz- und Stehplätze. Doch während die 30 000 Sitzplätze bei Top-Spielen gegen die Bayern oder Kaiserslautern schnell vergriffen waren, blieben in den Stehblöcken im weiten Rund mit Aschebahn meist Plätze leer. Folgerichtig wurde das Sitzplatzangebot ausgebaut. Die dann nur noch 6000 Stehplätze im Heimbereich erwiesen sich in den Folgejahren aber zunehmend als Mangelware, waren sie doch fast ausschließlich über Dauerkarten vergeben. Gerade jüngere und weniger betuchte Fans kamen so kaum noch an günstige Tickets für die Bereiche, in denen die größte Party gefeiert wird. Im Mai 2019, ein Jahr nach dem Pokalsieg konnte die Eintracht dann den damaligen Oberbürgermeister Peter Feldmann als Fürsprecher für den Stadionausbau gewinnen. Feldmann bewarb kurz aber plakativ den „Fußball für alle“.

Gut vier Jahre später hat das Stadion in der Nordwestkurve 18 000 Stehplätze. Tausend Stehplätze sollen dabei jeweils erst zwei Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf gehen, um Spontanbesuche zu ermöglichen. Tausend Karten pro Heimspiel sollen an Schulen, Sportvereine und gemeinnützige Einrichtungen gespendet werden, um jungen und sozial benachteiligten Menschen den Stadionbesuch zu ermöglichen. Die sehr lobenswerte Initiative wird allerdings nicht direkt von der Eintracht und schon gar nicht von Ex-OB Feldmann bezahlt, sondern von Teilen des Sitzplatzpublikums, das zur neuen Saison etwas unverhofft seine Plätze „aufgewertet“ bekam und nun teils 20 Prozent mehr für seine Dauerkarte zahlt.

Die Party im Stadtwald wird dafür auch so schön geschmückt sein wie nie zuvor. Die Eintracht hat in der Sommerpause die für ihre Fans befremdlichen dunkelblauen Sitzschalen gegen pietätvollere Exemplare in Schwarz ausgetauscht. Zumindest jene, die nicht gegen weiße ausgetauscht wurden, um über die komplette Gegentribüne den Schriftzug „Eintracht vom Main“ zu ergeben. Als Texthilfe dürfte die erste Zeile der inoffiziellen Vereinshymne aber wohl kaum dienen, denn bei Spielen dürfte der Schriftzug auf den stets voll besetzten Rängen kaum zu sehen sein.

Die Party wird zumindest in den ersten Wochen der neuen Saison aber etwas kleiner ausfallen als zunächst geplant. Denn der Umbau der Nordwesttribüne zieht sich. Die Kapazität am Sonntag und bei mindestens noch einem weiteren Bundesliga-Heimspiel liegt statt bei 58 000 bei 55 000 Plätzen. Daher muss das Projekt „Fußball für alle“ mit Freikarten und Tickets für den spontanen Verkauf noch etwas warten. 1200 Dauerkarten-Besitzer und -Besitzerinnen müssen zudem erst einmal umgesetzt werden. Für das Heimspiel in der Conference League gegen Levski Sofia gibt es zudem noch die Besonderheit, dass der nicht vom Umbau betroffene Unterrang der Stehplatztribüne wegen einer Strafe der UEFA gesperrt ist.

Die Umbauarbeiten an der Nordwestkurve dauern seit Herbst 2021 an, als die Abrissarbeiten begannen. Damals war sich die Stadt noch ziemlich sicher, dass die Umbauarbeiten bis zum Beginn der Saison 23/24 abgeschlossen sein würden. Als Ursache für die Verzögerung führt Clarissa Böckl von der Sportpark Stadion GmbH „eine Vielzahl von Gründen“ an. Die Winterpause mit der WM in Katar sei kürzer als gedacht gewesen und Bauarbeiten im laufenden Betrieb brächten „Unwägbarkeiten, die trotz detaillierter Planung nie vollständig vorherzusehen sind“, so Böckl. Zu den Unwägbarkeiten gehörten die starke Auslastung und die vielen Spiele in den Pokalwettbewerben sowie zahlreiche Businessveranstaltungen und „der erfolgreiche Konzertsommer“, an dem die Eintracht ja auch ordentlich mitverdient. Stadionmanager Patrik Meyer sprach beim Saisoneröffnungsfest während der sechs Sommerwochen von 15 Großveranstaltungen mit 600 000 Gästen. Das seien so viele, wie Mainz 05 in der ganzen Saison gehabt habe, so Meyer vollmundig.

Auf die Frage, ob die Eintracht wegen der Verzögerungen beim Ausbau über Regressforderungen nachdenke, heißt es daher auch aus der Pressestelle: „Das ist aktuell kein Thema bei uns.“ Denn die Party im Stadtwald will sich trotz der eingeschränkten Kapazität niemand vermiesen lassen.