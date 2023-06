Autokorso, Römer-Empfang, Nahverkehr beeinträchtigt: Das passiert, wenn die Eintracht Pokalsieger wird

Von: Erik Scharf

Gewinnt Eintracht Frankfurt das DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig? Falls ja, wird der Sonntag zum Feiertag. Alle Infos zu Autokorso und Empfang.

Frankfurt – Es ist das Highlight zum Saisonende. Und es ist die nächste Chance für Eintracht Frankfurt, die Trophäensammlung zu erweitern. Am Samstag (3. Juni/Anstoß: 20.30 Uhr) trifft die SGE im DFB-Pokalfinale auf RB Leipzig.

Es ist gleichzeitig das letzte Spiel von Cheftrainer Oliver Glasner, die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichsten Trainer der jüngeren Vereinsgeschichte endet mit dem Ende der laufenden Saison. Sein Nachfolger Dino Toppmöller steht schon in den Startlöchern. Nach dem Gewinn der Europa-League in der vergangenen Saison will Glasner auch diese Spielzeit mit einem Titel abschließen.

Das Finale im Berliner Olympiastadion werden 30.00 Menschen im heimischen Stadion im Stadtwald gemeinsam verfolgen. Das Public Viewing im Deutsch Bank Park ist ausverkauft. Ein zweites Public Viewing in der Innenstadt wird es aber nicht geben, wie ein Sprecher der Stadt gegenüber diese Redaktion sagte.

DFB-Pokal-Finale: Stadt Frankfurt bereitet sich auf Empfang der Eintracht vor

Der Grund: Die Vorbereitungen für eine mögliche Siegesfeier auf dem Römer am Sonntag (4. Juni). Wie die Stadt mitteilte, sind bereits vier Besucherzonen am Römerberg eingerichtet. Insgesamt 60.000 Menschen sollen dort Platz finden.

Wegen der Vorarbeiten für den Empfang muss die Altstadtstrecke der Straßenbahn bereits am Samstag (3. Juni) ab 15 Uhr gesperrt werden. Die Linien 11, 12 und 14 werden über Sachsenhausen (Frankensteiner Platz – Lokalbahnhof – Südbahnhof – Schweizer Straße) umgeleitet. Wenn die Eintracht den DFB-Pokal gewinnt, endet die Sperrung erst am Montagfrüh, 5. Juni. „Im unwahrscheinlichen anderen Fall können die Straßenbahnen bereits in der Nacht zum Sonntag, 4. Juni, wieder über die Altstadtstrecke fahren“, schreibt die Stadt Frankfurt in voller Hoffnung auf einen erneuten Pokal-Triumph der Eintracht nach 2018.

U-Bahnstation Dom/Römer wird möglicherweise geschlossen

Am Sonntag wird für die Fahrt zum Römerberg die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Hauptbahnhof, zur Hauptwache, zur Konstablerwache oder zum Südbahnhof empfohlen. Die U-Bahnstation Dom/Römer wird möglicherweise aus Sicherheitsgründen geschlossen, heißt es von der Stadt.

Auch der Ebbelwei-Express weicht den Aufbauarbeiten und wird am Samstag, 3. Juni, im Depot bleiben. Ob er am Sonntag, 4. Juni, seine Runden drehen kann, hängt vom Spielergebnis ab. Wenn die Eintracht gewinnt, überlässt er das Feld den Fans und der Mannschaft; ansonsten verkehrt er regulär, teilt die Stadt Frankfurt mit.

Gegen 13.40 Uhr wird die Mannschaft nach aktuellem Plan am Sonntag am Flughafen Frankfurt erwartet. Dann soll es einen Autokorso über Sachsenhausen zum Römer geben. Allerdings betont die Stadt Frankfurt nachdrücklich: „Der Empfang sowie der Autokorso finden nur im Siegesfall statt.“ (esa)