Eintracht Frankfurt: Das Kreuz mit dem Einlass ins Stadion

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Mit der Stadionerweiterung soll auch die Infrastruktur besser werden

Noch ist die neue Nordwesttribüne nicht fertig. Die insgesamt 18 000 Stehplätze im Heimbereich werden erstmals gegen Darmstadt 98 komplett genutzt werden können. Zum ersten Heimspiel will die Eintracht die Stadiontore eine halbe Stunde früher als sonst üblich öffnen, „da sich viele Dauerkartenbesitzer neu orientieren müssen“, wie die Eintracht auf FR-Anfrage mitteilt. Denn wer künftig nicht stehen will, muss auf die Ostseite des Stadions wechseln, während Stehplatz-Fans künftig im Oberrang der Nordwesttribüne eine neue Heimat finden. „Die Umsetzung hat perfekt geklappt“, findet Ina Kobuschinski vom Fanclub-Verband. Das habe auch daran gelegen, dass die Eintracht allen der mittlerweile 1070 Eintracht-Fanclubs, die Dauerkarten haben, zusätzliche Saisontickets anbot. „Das war ein guter Move“, so Kobuschinski. Die Anzahl der Fans mit Dauerkarten steigt dadurch auf 35 000, die Gesamtkapazität liegt kommende Saison bei 58 000. So mancher Fan fragt sich da, wie viel Schlange stehen das denn in der kommenden Saison bedeutet, beim Einlass, am Bierstand oder dem Toilettengang, wenn jetzt nochmal 6500 Menschen mehr ins Stadion strömen. Geplant ist ein zusätzlicher Eingang am Parkplatz P9, verrät Clarissa Böckl von der städtischen Sportpark Stadion GmbH, der Besitzgesellschaft des Stadions. Zudem sollen die meist besonders hoch frequentierten Eingänge E4 an der Wintersporthalle und E5 am Gleisdreieck aufgerüstet werden.

Zwölf neue Drehkreuze

Am Eingang E5 sollen zwölf zusätzliche Drehkreuze installiert werden. Am Eingang E4, dort wo sich bei Heimspielen die vielen Tausend Fans drängeln, die mit der S-Bahn anreisen, sind zusätzliche Drehkreuze mangels Platz leider nicht möglich. Dort wie an E5 sollen die Drehkreuze samt Software immerhin modernisiert werden. „Wir erwarten einen verbesserten und damit schnellen Durchlass“, so Böckl. Allerdings sei derzeit noch unklar, wann die Modernisierung erfolgt, da für die Drehkreuze noch kein verbindlicher Liefertermin vorliege.

Lange Schlangen an den Kiosken wird es weiterhin geben. Die Schaffung zusätzlicher Kioske sei aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Stadion nicht möglich. Lediglich in der Nordwestkurve wird es laut Böckl zwei neue Kioske geben, was angesichts der dort gestiegenen Kapazität nicht viel ist. Fan-Vertreterin Kobuschinski berichtet, dass die Fans auf der Nordwesttribüne für Bier und Bratwurst schon zuvor auf die Stände vor der Haupt- und Gegentribüne ausgewichen seien. Laut Eintracht sollen im Stadionumlauf weitere Foodtrucks bereitgestellt werden.

Auch vor den Toiletten wird es weiterhin lange Schlangen geben. Zwar teilt die Eintracht auf Anfrage mit, dass im dritten Obergeschoss der Nordwestkurve eine neue Toilettenanlage mit insgesamt 80 Sitz-WCs und zehn Urinalrinnen installiert werde, doch Fan-Vertreterin Kobuschinski glaubt: „Das hört sich viel an, ist es aber nicht.“

Nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr soll die Kapazität des Stadions dann noch mal um 1000 auf 59 000 Plätze erweitert werden, indem etwa die Pressetribüne kleiner wird. Dann hat das Stadion ziemlich genau die Kapazität erreicht, die es vor dem Umbau zur WM 2006 hatte. Allerdings war das Stadion damals meist nur gegen die Bayern ausverkauft. Dies dürfte sich schon am 1. Spieltag gegen Darmstadt 98 ändern.