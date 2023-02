Angriff auf Neapel-Fans in Frankfurt – Polizei mit Ankündigung

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht

Eintracht Frankfurt empfängt am Dienstagabend die SSC Neapel in der Champions League. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

+++ 14.30 Uhr: Vor dem Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel hat die Polizei mehrere Angriffe auf Gästefans aus Italien „durch Anhänger der Frankfurter Risikofanszene“ vermeldet. Es gibt Verletzte. Demnach wurden auch neun Menschen in Gewahrsam genommen. Zudem sprachen die Beamten Bereichsbetretungsverbote aus.

Nach Angaben der Polizei haben Anhänger von Eintracht Frankfurt bereits am Montag (20. Februar) „augenscheinlich gezielt Auseinandersetzungen“ gesucht. So kam es in Sachsenhausen zu Angriffen auf Fans der SSC Neapel. Hier wie auch in anderen Gebieten Frankfurts war die Polizei mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Dennoch traten in einem Fall „schlagartig“ zehn bis 15 Frankfurter vor einem Apfelweinlokal an der Schweizer Straße auf und schlugen auf drei Fans aus Italien ein. Die Gästefans wurden im Gesicht getroffen, wurden nach Angaben der Beamten leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Gäste-Fans in Sachsenhausen angegriffen und verletzt

Bei einem anderen Zwischenfall vor dem Spiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel passten zwei Stunden später erneut bis zu 20 Frankfurter drei Italiener beim Verlassen des offenbar selben Lokals ab und schlugen auf sie ein. Auch hier wurden die Gäste-Fans leicht verletzt. „Dem Anschein nach handelte es sich auch hier um Gewalttäter, die der Risikofanszene von Eintracht Frankfurt zugeordnet werden.“

Elektrisierende Atmosphöre: Eintracht Frankfurt empfängt in der Champions League den SSC Neapel. Im Vorfeld kam es bereits zu Auseinandersetzungen. (Archivfoto) © Eibner-Pressefoto/Imago

Die Polizei kontrollierte in der Folge mehrere verdächtige Gruppierungen und wurde fündig: Neun Männer führten Quarzsandhandschuhe, Sturmhauben und Mundschutz mit sich. Alle neun wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Ihnen wurden schriftlich Bereichsbetretungsverbote erteilt. Unter diesen Männern befanden sich nach Angaben der Polizei Frankfurt sowohl einschlägig bekannte Gewalttäter, als auch bislang nicht in Erscheinung getretene Personen. Zudem sprachen die Einsatzkräfte 22 weiteren Menschen Platzverweise aus.

Für den Dienstag (21. Februar) werden weitere Auseinandersetzungen zwischen Fans von Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel befürchtet. Entsprechend kündigt die Polizei an, bis „weit nach Spielende“ mit einem Großaufgebot präsent zu sein. Ziel sei eine strikte Trennung der beiden Problemfanlager. Die Beamten kündigen an: „Sollte die Gefahr eines Aufeinandertreffens bestehen, wird die Polizei konsequent einschreiten und dies verhindern.“ Dennoch sei es der polizeiliche Anspruch, „stark zwischen allen friedlichen und sich regelkonform verhaltenden Fußballbegeisterten und möglicherweise anwesenden Personen zu unterscheiden, die unter diesem Deckmantel ein störendes, gefährdendes oder schädigendes Verhalten“ an den Tag legen möchten.

Champions-League-Kracher Eintracht gegen Neapel: Alle Entwicklungen rund um das Spiel im News-Ticker

Update vom Dienstag, 13.32 Uhr: Endlich ist es so weit, die Eintracht startet in ihren großen Tag. Die Spannung bei der Mannschaft, aber auch bei den Fans, steigt. Bis 21 Uhr müssen sich diese aber noch gedulden, bis der Anpfiff des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und SSC Neapel erfolgt. Die Frankfurter Mannschaft zeigt auf Twitter auf jeden Fall, dass sie bereit für das Spiel sind.

Auch Cheftrainer Oliver Glasner, der mit der Mannschaft im vergangenen Jahr die Europa League gewann, weiß um den Kampfgeist seiner Jungs. Emotionaler Input sei da gar nicht nötig. „Die Jungs sind ohnehin heiß wie Frittenfett“, wie er auf der Pressekonferenz vor der Partie verriet. „Es geht auch darum, unsere Aufgabe zu erfüllen, um zu gewinnen.“ Doch auch Frankfurts Gegenspieler haben sich gut auf das Spiel heute Abend vorbereitet. „Ich weiß, wie meine Spieler drauf sind und wozu sie fähig sind“, gab sich Luciano Spalletti, Trainer der SSC Neapel, selbstbewusst. „Ich erwarte, dass sie das Spiel morgen gut hinbekommen werden.“

Champions League: Beide Mannschaften zeigen sich in guter Verfassung

Erstmeldung vom Montag, 20. Februar, 19:52 Uhr: Frankfurt – Die Spannung rund um den Deutsche Bank Park steigt. Am Dienstagabend (21. Februar) trifft Eintracht Frankfurt in der Champions League auf den SSC Neapel. Und die Italiener reisen mit breiter Brust in die hessische Metropole. Mit weitem Abstand steht Napoli vor Inter Mailand auf dem ersten Platz der Serie A. Doch auch die Eintracht befindet sich in guter Verfassung, gewann am Wochenende in der Bundesliga souverän mit 2:0 gegen Werder Bremen.

Nach dem sensationellen Gewinn der Europa League in der vergangenen Saison kämpft die SGE, die in der Bundesliga weiter munter im Meisterschaftsrennen mitmischt, im Champions-League-Achtelfinale gegen Neapel um den nächsten historischen Erfolg. Ein Punkt oder mehr, wäre gegen die Mannschaft von SSC-Trainer Luciano Spalletti Gold wert, denn am 13. März geht es für die Eintracht zum Rückspiel nach Italien. Im Stadio Diego Armando Maradona hat Neapel in dieser Saison noch kein Spiel verloren.

Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: SGE-Ultras gegen Feuerwehr

Schon bevor der Ball zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel ab 21 Uhr (im TV und im Live-Stream) rollt, liefert die Begegnung Schlagzeilen. Am Samstag (18. Februar) gab die aktive Fanszene der Frankfurter per Aushang bekannt, dass sie, anders als von vielen erwartet, gegen Neapel keine Choreo veranstalten wird. Nach Angaben der Ultras habe die Feuerwehr Frankfurt die Choreo nicht genehmigt.

„Hier fährt man, spätestens nach dem ‚skandalösen‘ Römer-Empfang zum Gewinn des Europapokals, eine Linie, bei der seitens der Feuerwehr jegliche Kompetenzen überschritten werden und persönliche Vorbehalte gegen unseren Verein auf dem Rücken der Fanszene ausgetragen werden“, heißt es in dem Aushang.

Die Feuerwehr schrieb nach der Ankündigung der aktiven Fans am Montag (20. Februar) in einem Statement, dass sie vonseiten des Vereins bisher keine Anfrage wegen einer Choreografie erhalten habe. „Die Feuerwehr kann und wird eine Choreografie bei Veranstaltungen mangels Rechtsgrundlage nicht untersagen“, teilten die Einsatzkräfte weiter mit. (nhe/fd)