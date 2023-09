Eintracht-Fans im Clinch mit Behörden: Jetzt ist Pragmatismus gefragt

Von: Georg Leppert

Teilen

Die Eintracht-Fans fielen zuletzt durch Machtdemonstrationen auf. © Oliver Vogler/Jan Huebner

Auch in der Fankurve gelten die Regeln des Rechtsstaats. Wer aber willkürlich jeden Buchstaben einer Verordnung durchsetzen will, wird scheitern. Ein Kommentar.

Auch eine Fankurve ist kein rechtsfreier Raum. Und der Satz, wonach die Kurve den Menschen gehöre, die darin stünden, mag auf einem Spruchband seine Berechtigung haben. Mit den Vorgaben des Rechtsstaates ist er hingegen nicht vereinbar.

Aber: Es gibt kaum einen schlechteren Ort, um jeden Buchstaben von Verordnungen willkürlich durchzusetzen, als eine Fankurve. Und zumindest zum Teil scheint es den Sicherheitsbehörden im Konflikt mit den Eintracht-Ultras genau darum zu gehen. Wo pragmatische Lösungen gefragt und auch möglich wären, wird auf Normen verwiesen, die seit der Eröffnung des Stadions vor 18 Jahren keine Rolle gespielt haben. Und das aus gutem Grund.

Dabei ist der Umgang mit Choreographien noch recht komplex. Eine Branddirektion wird immer Bedenken anmelden, wenn in einer engen Fankurve Pyrotechnik abgebrannt wird. Wenn die Feuerwehr befürchtet, dass es bei einer Choreographie mit entzündlichen Elementen zu einer Gefahrenlage kommt, muss sie das sagen. Am Ende muss Eintracht Frankfurt entscheiden, ob die Choreo dennoch genehmigt wird. Vermutlich lassen sich in Absprache mit den Fans ein paar Details regeln. Um die Entscheidung ist die Eintracht dennoch nicht zu beneiden.

Willkürliche Entscheidung gegen Eintracht-Fans

Willkürlich wirkt hingegen die Entscheidung, auch die unteren Tore in den Zäunen zu schließen. Niemand kann ernsthaft glauben, dass diese Tore ganz am Ende des Blocks von vielen Menschen genutzt werden, um auf einen besseren Platz zu gelangen. Das ist praktisch gar nicht möglich und ist seit 2005 (seitdem waren die Tore offen) auch nicht passiert.

Gleichzeitig besteht bei diesem Thema ein immenses Eskalationspotenzial. Die Fans haben die Tore zuletzt mit schwerem Werkzeug geöffnet – das ist nichts anderes als eine Machtdemonstration. Wie will die Polizei reagieren? Einsatzkräfte in die Kurve schicken? Das hätte schlimmste Ausschreitungen zur Folge.

So bleibt der Eintracht und der Feuerwehr, der Polizei und den Fans nur die Suche nach pragmatischen Lösungen, die für alle Beteiligten tragfähig sind. Ansonsten werden wir in dieser Saison noch sehr häufig über Probleme in der Kurve diskutieren – und kaum mehr über Tore der Eintracht.