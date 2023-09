Eintracht-Fans gegen Sicherheitsbehörden: Verhärtete Fronten im Stadion

Von: Georg Leppert

Eintracht-Fans protestieren gegen die Feuerwehr. © picture alliance / U. Hufnagel

Die Ultras von Eintracht Frankfurt fühlen sich schikaniert. Die Folgen sind bei den Heimspielen zu erleben.

Das Transparent hing im Oberrang der Nordwestkurve und dürfte der Frankfurter Branddirektion nicht gefallen haben. „Feuerwehr Frankfurt: Ihr sollt Brände löschen, nicht legen“, hieß es darauf. Und weiter: „Die Kurve gehört uns“. Zu lesen war das vor einigen Tagen beim Heimspiel der Eintracht gegen Köln.

Was dahintersteckt, erfuhren die Besucherinnen und Besucher der vergangenen Partien von Eintracht Frankfurt auf Flugblättern, die im Stadion hingen. Die Fans des Fußball-Bundesligisten, insbesondere die einflussreichen Ultras, fühlen sich von der Feuerwehr schikaniert. Und das ist nicht ihr einziges Problem mit den Sicherheitsbehörden.

Eintracht-Fans: Streit über Choreografien

Beim Streit mit der Feuerwehr geht es um Choreografien, die für die Fans vor allem bei wichtigen Spielen dazugehören. Die Pläne müssen Eintracht Frankfurt als Veranstalter der Partien vorgelegt werden. In den Genehmigungsprozess eingebunden ist auch die Feuerwehr – und die sagte zuletzt mehrfach Nein. Daran muss sich die Eintracht nicht unbedingt halten, streng genommen spricht die Branddirektion nur eine Empfehlung aus. Aufgrund von Haftungsfragen ist es für den Klub aber hochproblematisch, eine Choreografie zu genehmigen, vor der die Feuerwehr ausdrücklich warnt. Im schlimmsten Fall könnte die Behörde sogar am Spieltag eine Mängelbeseitigung verlangen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Dann würde das Stadion nicht geöffnet, bevor das Material für die Choreo aus der Fankurve geräumt ist.

Auf diese Eskalation will es niemand ankommen lassen. Und so sagten die Ultras die für das Champions-League-Spiel gegen Neapel im Februar geplante Choreografie kurzerhand ab. Die Feuerwehr hatte Bedenken geäußert, weil bei der Show in der Kurve jede Menge Papier zum Einsatz kommen sollte. Auch als Reaktion auf diese Einschätzung brannten die Fans zu Beginn des Spiels in einem selten zuvor gesehenen Umfang Pyrotechnik ab.

Eintracht-Fans: Feuerwehr besorgt wegen Pyrotechnik

Genau solche Bengalos seien das Problem, sagt die für den Brandschutz zuständige Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) auf Anfrage der FR. Die Feuerwehr fühle sich von den Fans verschaukelt. Mehrfach seien ihr Pläne vorgelegt worden, wonach Fahnen und andere Elemente bei der Choreografie zum Einsatz kommen sollten. Tatsächlich sei dann zusätzlich Pyrotechnik abgebrannt worden, was mit der Feuerwehr nicht abgesprochen gewesen sei und dort auch auf massive Bedenken gestoßen wäre.

„Die Brandschutzdirektion ist an Recht und Gesetz gebunden“, sagt Rinn. Gleichwohl ist die Dezernentin mit der Situation, die seit Februar unverändert ist, nicht glücklich. Dass die Stimmung im Frankfurter Stadion – auch wegen der international beachteten Choreografien – einmalig sei, sei ihr durchaus bekannt. Mit Eintracht-Vorstand Philipp Reschke sei sie im Gespräch, um eine Lösung zu suchen. Wie diese aussehen soll, ist indes unklar. Und von den Ultras heißt es klar: „Bis sich an dieser Situation etwas ändert, wird es keine Choreos geben.“

Eintracht-Fans fordern offene Tore

Diese Problematik ist für die Fans aber nur ein Teil einer Entwicklung hin zu mehr Repressionen durch Sicherheitsbehörden. Ein zweiter Konflikt dreht sich um Zäune, mit denen die Fankurve in mehrere Blöcke unterteilt ist. Die Tore in diesen Begrenzungen waren seit Eröffnung des Stadions vor 18 Jahren stets geöffnet, so dass sich die Menschen im Unterrang der Kurve frei bewegen konnten. Doch damit soll seit dieser Saison Schluss sein.

Polizeisprecher Thomas Hollerbach verweist auf FR-Anfrage auf rechtliche Vorgaben in der Hessischen Versammlungsstättenrichtlinie und auf Maßgaben der Deutschen Fußball-Liga. Danach müssten die Blöcke innerhalb der Stehkurve klar abgetrennt sein. Einzelne Bereiche der Nordwestkurve seien regelmäßig überfüllt.

Auch diese Problematik ist nicht neu. Weil die Stimmung in der Kurve am besten ist, versuchen auch Fans dorthin zu gelangen, die Karten für andere Bereiche des Stadions haben.

Eintracht-Fans öffnen Tore gewaltsam

Dass nun die Tore zwischen den Blöcken geschlossen sind, scheinen die Fans zum Teil sogar zu akzeptieren – so weit es die Durchgänge im oberen Bereich des Unterrangs betrifft. Ganz unten aber, wo die Ultras stehen, ist der Widerstand gegen die neuen Regeln immens. Hintergrund dürfte sein, dass der harte Kern der aktiven Fanszene öfter zwischen den beiden Blöcken in der Mitte hin- und herwechseln muss, um die Stimmung in der Kurve zu organisieren.

Zumindest in den vergangenen Jahren wurden die unteren Durchgänge aber auch ausschließlich dafür genutzt. Fans, die einfach nur in einen anderen Bereich der Kurve gelangen wollten, nutzten die oberen Tore. Unten wäre ein Wechsel rein praktisch auch kaum möglich gewesen, da die Anhänger in diesem Bereich dicht an dicht stehen.

Die Ultras sprechen jedenfalls von einer „inakzeptablen Einschränkung“, die ins Bild der „offenbar neuen Einsatztaktik“ der Sicherheitsbehörden passe. Bei den ersten Spielen schritten sie zur Tat und öffneten die Tore gewaltsam. Dabei kamen laut Polizei auch Werkzeuge wie Winkelschleifer und Bolzenschneider zum Einsatz, die die Fans – auf welchen Wegen auch immer – in die Kurve geschmuggelt hätten.

Eintracht-Vorstand sucht nach Lösung

„Die Fronten sind aktuell verhärtet“, sagte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke. In der Debatte um die Tore in der Nordwestkurve „steckt unnötiges, aber gehöriges Konfliktpotenzial, auf das wir hingewiesen haben und das wir uns alle ersparen sollten“. Die Eintracht versuche durch einen Antrag beim Bauamt eine Rückkehr zur Öffnung der unteren Durchgangstore zu erreichen. „Die Öffnung ist nach unserer Überzeugung nicht ursächlich für die behauptete Blocküberfüllung, die sich im Übrigen in unseren aktuellen Auswertungen auch vergangener Spiele nicht widerspiegelt“, so Reschke.

In gut einer Woche, am 21. September, steht das nächste Heimspiel im Stadion an. Im Europapokal geht es gegen Aberdeen. Für gewöhnlich herrscht bei derartigen Spielen auf internationalem Parkett immer eine sehr besondere Stimmung in der Arena im Stadtwald. Inwiefern der Zwist zwischen den Eintracht-Fans und den Sicherheitsbehörden diesmal die Atmosphäre beeinflussen wird, ist völlig offen.

