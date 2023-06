Eintracht-Fan Lars Bernotat: „Rasenballsport ist ein Fremdkörper“

Von: Georg Leppert

Teilen

Lars Bernotat ist Vorsitzender des Eintracht Fanclubs Äppelwoi. © Michael Schick

Vor dem Finale um den DFB-Pokal erklärt Eintracht-Fan Lars Bernotat, warum RB für ihn nie ein normaler Fußballverein sein wird.

In regelmäßigen Abständen trifft sich die Frankfurter Rundschau mit Lars Bernotat. Der 51-Jährige geht seit vier Jahrzehnten zur Eintracht und ist Vorsitzender des Fanclubs Äppelwoi. In sehr klaren Worten spricht Bernotat über bedrohte Fankultur, die Offenbacher Kickers, Mainz 05 – und jetzt über RB Leipzig, den Gegner der Eintracht im Pokalfinale.

Herr Bernotat, wenn Sie über RB Leipzig sprechen, verwenden Sie schon mal Schimpfwörter ...

Eigentlich ist das gar nicht nötig. RB steht für Rasenballsport. Das ganze Konstrukt ist ein einziges Schimpfwort.

Warum?

Rasenballsport steht einfach für alles Schlechte im modernen Fußball. Dahinter steht ein riesiger Getränkekonzern, nicht ursprünglich ein Fußballverein ...

Und hinter dem VfL Wolfsburg steht ein riesiger Autokonzern. Wo ist da der Unterschied?

Natürlich sehen wir Fans auch den VfL Wolfsburg kritisch. Als Werksklub von VW unterläuft er die 50+1-Regel, wonach Unternehmen nicht über Fußballvereine bestimmen können. Aber es gibt immer noch große Unterschiede zu Rasenballsport. Dieses Konstrukt gibt es nur, weil es den Getränkekonzern gibt und dieser noch mehr Geld verdienen will. Die Fußballer sind nur Marketingmaschinen für das Unternehmen. Das Team hat gar keine eigene Berechtigung, sondern ist nur Werbeträger. Schauen Sie sich das Logo an. Das ist das Logo des Konzerns mit minimalen Abwandlungen. DFB und DFL haben sich da am Nasenring durch die Manege ziehen lassen.

RB Leipzig spielt jetzt seit sieben Jahren in der Bundesliga. Gewöhnt man sich daran nicht?

Eben nicht. Zumindest die aktive Fanszene gewöhnt sich daran nie. Rasenballsport ist und bleibt ein Fremdkörper. Und wenn die Medien über dieses Konstrukt so berichten, als sei das ein ganz normaler Verein, müssen sie wissen: Sie beteiligen sich an einer Werbekampagne für ein Brausegetränk.

Wie sehen Sie die Haltung der Eintracht zu RB Leipzig? Es gab ja etwa ein Freundschaftsspiel im Trainingslager in Dubai, an dem die Fans Kritik geübt haben.

Die Eintracht wird verstanden haben, dass dieses Spiel nicht die beste Idee war. Aber grundsätzlich ist unser Verein schon so etwas wie der Gegenentwurf zu Rasenballsport. Mein Vater hat mich zur Eintracht gebracht, ich nehme meine Tochter mit – wir gehen also mit drei Generationen ins Stadion. Das sind Geschichten, die gibt es in Leipzig nicht. Da sagt man: Ach ja, schick, wir haben einen Bundesligisten, können wir ja mal hingehen. Das ist keine Leidenschaft. Oder wie sich jetzt die Frankfurter Fans gegenseitig helfen, um an Tickets fürs Finale zu kommen. Wie jeder – vom einfachen Mitarbeiter bis zum Vorstandsboss Axel Hellmann – alles versucht, noch irgendwo Tickets aufzutreiben, um möglichst viele Adlerträger ins Stadion zu bringen. Das ist etwas, was bei Rasenballsport fehlt und auch nicht entstehen wird.

Klingt irgendwie nach einem Kampf der Kulturen am Samstag.

Ja, das trifft es ganz gut. Man wird den Unterschied zwischen leidenschaftlicher Unterstützung und hippem Event auch am Samstag erkennen. Rasenballsport darf dieses Finale nicht gewinnen.

Wie geht es aus?

Unsere Mannschaft kann Endspiele und will unbedingt gewinnen. Wir schlagen die 3:1.