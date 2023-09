Eintracht: Ein Abend für die Fußball-Ukraine

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Matthias Thoma, der Leiter des Eintracht-Museums. © Peter Juelich

Das Eintracht-Frankfurt-Museum hat Gäste und hilft. Gespräch am Montag im Waldstadion.

Einen Abend unter dem Titel „Ukraine – Fußball und Fans in Zeiten des Krieges“ organisiert das Eintracht-Frankfurt-Museum für Montag, 4. September, um 19 Uhr in seinen Räumen in der Haupttribüne des Waldstadions.

Zu Gast ist dann Oleg Soldatenko, Anhänger des ukrainischen Zweitligisten Karpaty Lviv und Organisator einer mobilen Fanbotschaft, wenn er die ukrainische Nationalmannschaft auf Reisen begleitet. Er ist zurzeit mit einer Sondergenehmigung der örtlichen Militärverwaltung in Deutschland unterwegs und berichtet von den Lebensbedingungen in der Ukraine – mit besonderem Blick auf Fußball und Fankultur.

Das Eintracht-Museum unterstütze Oleg Soldatenkos Reise, berichtet Museumsdirektor Matthias Thoma und betont, dass sich die Eintracht schon früh klar positioniert habe. „Stop it, Putin!“ stand beim Heimspiel gegen Bayern München auf dem Videowürfel im Waldstadion. Vor dem Proficamp auf dem Stadiongelände prangt der Slogan: „Gegen Krieg und Gewalt! Freiheit für die Ukraine!“

Mit dabei am Montag ist Samy Hamama, Bereichsleiter Internationale Beziehungen bei Eintracht Frankfurt. Er wird über die fortwährende Unterstützung für die Ukraine und seine Verbindung zu dem Land berichten.

Wie geht es den Menschen, die in dem überfallenen Land geblieben sind? Wie sieht ihr Alltag aus, wie ihre Freizeit, etwa beim Fußball? Das sind Themen, um die es an dem Abend gehen soll. In der Ukraine sei selbst der Trainingsbetrieb eine große Herausforderung, sowohl für Amateur- als auch für Profi- Fußballklubs.

Moderator des Abends ist der Journalist Ingo Petz, der seit mehr als 20 Jahren über Osteuropa berichtet. Er war 2014 Mitgründer des Projekt Fankurve Ost über Fankultur in Belarus, Russland und in der Ukraine und hat an Kultur- und Bildungsprojekten mit Partnern aus Belarus und der Ukraine gearbeitet.

Das Eintrittsgeld des Abends (fünf Euro) ist für im Krieg verwundete Fans von Karpaty Lviv und ihre Familien bestimmt; um weitere Spenden für diesen Zweck wird gebeten. „Das Museum und der Verein Eintracht Frankfurt freuen sich sehr, diesen Abend gemeinsam organisieren zu können, um mehr über die aktuelle Situation in der Ukraine zu erfahren und mit Oleg ins Gespräch zu kommen“, heißt es in der Einladung. „Vielleicht auch darüber, wie es möglich ist, alle Menschen in der Ukraine weiter unterstützen zu können.“