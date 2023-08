Eintracht: Das Stadion, die Umwelt und der Anreiseverkehr

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Gut für die Umwelt: Der Mainbecher mit Eintracht-Adler. © IMAGO/Jan Huebner

Mögen die Spiele beginnen: Am Sonntag geht die Bundesliga los – möglichst nachhaltig, aber das bleibt weiterhin schwierig.

Bald 100 Jahre alt wird das 1925 erbaute Frankfurter Waldstadion. Einst beherbergte es jede Menge verschiedene Sportstätten, darunter Radrennbahn, Reit- und Tennisplätze, ein Theater – und eine 500-Meter-Laufbahn, berichtet das Eintracht-Museum auf seiner Internetseite. Alles Geschichte – jetzt regiert König Fußball.

Mehr als 80 000 Menschen hatten zeitweise Platz im Fußball-Oval, 20 000 im Radstadion, und das Schwimmbad hatte 100-Meter-Bahnen.

Gut 3500 Bäume soll es auf dem als „Volksgarten“ angelegten Areal geben. Wer nachzählen will, muss 42 Hektar durchschreiten.

Apropos Natur und Nachhaltigkeit: Bei der Saisoneröffnung wurden im Stadion Mehrweg-Trinkgefäße verteilt: die bewährten „Mainbecher“ aus recyceltem Material mit Eintracht-Adler. Die Eintracht hat sich eine Nachhaltigkeitsstrategie auf die Fahnen geschrieben: mit dem Beratungsunternehmen DeKoBe nutzt sie ein Werkzeug zur Datenerhebung in drei Teilbereichen: Umwelt, Soziales und Management. Da werden 600 einzelne Abschnitte der Nachhaltigkeit untersucht, und im Jahr 2022 kam die Eintracht dabei auf 66 von 100 Punkten. In diesem Jahr, ist zu hören, soll sie sich weiter verbessert haben; die Auswertung liegt noch nicht vor.

Regenwasserzisternen und Ökostrom zählen zu den Schritten, die die Eintracht auf ihrem Gelände in Richtung Nachhaltigkeit geht. Für ihr ökologisches Engagement wurde die Arena mit dem Zertifikat „Ökoprofit-Stadion“ ausgezeichnet. Gern würde der Klub auch in Sachen Verkehrswege rund ums Stadion einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen. So wünscht sich Vorstand Axel Hellmann, den Anfahrtsweg für die Busse der Gästefans zu vereinfachen, damit sie nicht mehr die immense Schleife von der Autobahn fahren müssen. Dafür sei allerdings das Fällen von 41 Bäumen nötig. Auch an anderen Stellen krankt es mit der Anfahrt. Die Staus an Spieltagen im Süden der Stadt sind Legende.

„Das Thema Verkehrskonzept bewegt uns sehr“, sagte Hellmann am Donnerstag in der Pressekonferenz zur Saisoneröffnung. Die von Umweltverbänden geforderte Aufforstung der Isenburger Schneise schwebe „wie ein Damoklesschwert“ über der Eintracht, sagte er – weil dadurch viele Parkplätze im Wald wegfielen. „Wenn das erfolgt, werden wir wieder Zustände erleben wie dereinst beim Länderspiel gegen Argentinien.“ Da hätten die Menschen das Frankfurter Kreuz zugeparkt und seien zu Tausenden über die Autobahn gelaufen.

Beim ÖPNV sei die Eintracht mit den Verkehrsbetrieben permanent im Austausch, man gehe „an maximale Kapazitäten“ der Personenbeförderung, freilich eingeschränkt durch Mangel an Zügen und Gleisen.

Fürs Spiel an diesem Sonntag hat Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) manche Erleichterung verkündet: Der Tramverkehr laufe dank Sperrung der Schwarzwaldstraße für den Autoverkehr „deutlich besser“. Die Verkehrspolizei sei mit elf statt früher sieben Einsatzkräften vor Ort, um Bussen, Bahnen, Radelnden und Fußgänger:innen sicheres Durchkommen zu ermöglichen. Für Autofahrende gebe es zusätzliche Abstellmöglichkeiten in Parkhäusern, etwa in der Bürostadt Niederrad. Information dazu: mainziel.de ill