Eintauchen in ostasiatische Kultur

Toko Miura im Drama „I Am What I Am“ von Shinya. © Nippon

Auf dem Japanischen Filmfestival Nippon Connection können Filmvorführungen, Vorträge und Workshops besucht werden.

Filmvorstellungen sowie kulinarische und künstlerische Workshops können auf dem 23. Japanischen Filmfestival in Frankfurt besucht werden. Die diesjährige „Nippon Connection“ vom 6. bis 11. Juni macht den Kontrast zwischen urbaner und ländlicher Lebensweise der Japaner:innen zum Thema.

In der Landessprache heißt „Japan“ bei offiziellen Anlässen „Nippon“. Im Alltag sagen Japaner:innen eher „Nihon“. Wie der Name des Festivals andeutet, können Interessierte dort ihre eigene Verbindung zur japanischen Kultur aufbauen.

Werke zeitgenössischer Regisseur:innen und Filme aus dem 20. Jahrhundert werden sechs Tage lang in Frankfurter Kinos gezeigt. Die Kunsthäuser Naxos Atelier und Mousonturm bilden das Festivalzentrum.

Stargast der Nippon Connection ist Toko Miura. Die Schauspielerin erhält bei der Preisverleihung am Sonntag, 11, Juni, den „Nippon Rising Star Award“, den das Festival zum ersten Mal an ein Nachwuchstalent vergibt. Miura ist Hauptdarstellerin des oscarprämierten Films „Drive my Car“ von Ryusuke Hamaguchi, der sie weltbekannt machte. In dem Drama spielt sie die Chauffeurin eines Theaterregisseurs. Auf den gemeinsamen Fahrten nähern sich die beiden disparaten Persönlichkeiten einander an. Gezeigt wird der Film am Donnerstag, 8. Juni, um 15 Uhr im Eldorado Arthouse Kino.

Toko Miura ist außerdem im Drama „I am What I Am“ von Shinya Tamada in der Hauptrolle zu sehen. Darin brilliert sie als 30-jährige Dauersingle, die nach der Vorstellung ihrer Mutter dringend heiraten soll. Das auch als „Anti-Liebesfilm“ bezeichnete Werk setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Vorstellungen von Romantik auseinander. Am Freitag, 9. Juni, feiert der Film in Anwesenheit von Toko Miura im Mousonturm seine Deutschlandpremiere.

Neben Filmvorführungen können Besucher:innen bei Teezeremonien, Sake-Tastings oder Manga-Zeichen-Kursen Japan entdecken. Wie sich die populäre Süßspeise Mochi herstellen lässt, können Festivalgäste ebenfalls lernen.

Zahlreiche Vorträge und Podiumsdiskussionen, etwa über Transformationsprozesse im ländlichen Japan oder die futuristische Architektur in Animefilmen, vermitteln Einsicht in die ostasiatische Lebenswelt.

Es gehe dem Festival nicht nur darum, kulturelle Unterschiede zwischen japanischen Metropolen und dem ländlichen Raum aufzuzeigen, sondern diese zu hinterfragen und aufzubrechen, sagt Karin Wolff, die Vorsitzende des Kulturfonds Frankfurt.

Mehr Informationen zum Programm des Festivals gibt es im Internet unter: www. nipponconnection.com