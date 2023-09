Eine Woche Sport in Frankfurt

Calisthenics-Profis zeigen an der Konstablerwache in Frankfurt, was sie können © Rolf Oeser

Zu einem fitteren Frankfurt will der Sportkreis mit einer Woche des Sports beitragen. Gerade für Kinder und Jugendliche sieht OB Mike Josef großen Bedarf an mehr Bewegung.

Frankfurt soll fitter werden. Das ist zumindest das Ziel des Sportkreises Frankfurt. Er stellt am morgigen Samstag das Programm für die Europäische Woche des Sports vor. Währenddessen wird es im My Zeil und auf der Fußgängerzone von 10 bis 16 Uhr Übungsangebote geben, die alle ausprobieren können.

„Bewegung und Sport sind vitaler Bestandteil einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Gesundheits- und vor allem auch Bildungspolitik“, sagt Roland Frischkorn, Vorsitzender des Sportkreises Frankfurt. Gerade deshalb sei es besonders wichtig, Sport wieder mehr in den Fokus des öffentlichen Raums zu stellen. Deshalb wird es vom 23. bis 30. September generationenübergreifende Sportveranstaltungen in ganz Frankfurt geben.

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) warnt vor Bewegungsmangel, gerade der jüngeren Generation: „Wir bewegen uns alle insgesamt viel zu wenig, insbesondere im Bereich der Elf- bis 17-Jährigen brauchen wir mehr Bewegung.“ Genau deswegen sei es wichtig, niedrigschwellig zum Sport zu animieren. Auch Aktionen, wie Schulkids in Bewegung und Schulaktionstage zum Sport, seien sehr förderlich.

Außerdem wird es dieses Jahr zum ersten Mal einen Zukunftskongress zum Thema „Nachhaltigkeit und Fairtrade“, besonders für Schülerinnen und Schüler geben. Auch wenn es in dieser Altersgruppe Nachholbedarf gebe, sei Frankfurt trotzdem gut aufgestellt. Laut Frischkorn sind immerhin rund 130 000 Jugendliche in Frankfurt in Sportvereinen aktiv.

Josef, der früher selbst Fußball spielte, legte ebenfalls großen Wert darauf, dass Sport essenzielle Werte vermittle: „Man lernt Empathie, Zugänglichkeit und füreinander da zu sein.“

Der Sportkreis Frankfurt vertritt die rund 415 Sportvereine der Stadt und damit auch knapp 300 000 Mitglieder dieser Vereine. Die Europäische Woche des Sports wurde bereits 2015 von der Europäischen Union ins Leben gerufen. Seitdem ist es das Ziel, körperliche Aktivität und Sport in Europa zu fördern, auf die Bedeutung eines aktiven Lebensstils aufmerksam zu machen und die Begeisterung für Sport bei allen Generationen zu wecken. (Von Fabian Kolbeck)