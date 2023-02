Eine Viertelmillion Besucher bei Veranstaltungen

Von: Anja Laud

Katholische Akademie erhöht Reichweite deutlich

Das vergangene Jahr war für die Katholische Akademie in Frankfurt ein besonders erfolgreiches. Sie hat 2022 mit ihren Angeboten ihre Reichweite erheblich steigern können. Eine Viertelmillion Menschen nahmen an Veranstaltungen im Haus am Dom und via Youtube sowie auf Podcast-Kanälen wie Spotify und Amazon Music oder iTunes teil. 2021 waren es 145 117 Personen gewesen.

„Dies sehen wir als Beleg dafür an, dass der Weg, einen Großteil unserer Veranstaltungen live zu streamen und so allen dauerhaft zugänglich zu machen, auch weiterhin der richtige ist“, teilte Joachim Valentin, Direktor des Hauses am Dom und der Katholischen Akademie, mit.

Basis des massiven Reichweiten-Wachtstums war nach Angaben des Hauses am Dom Youtube mit 222 352 Klicks gewesen. Allein das Video zur Veranstaltung „Das Ende des Kapitalismus: Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind“ mit der Journalistin Ulrike Herrmann vom 27. September 2022 sei bis Jahresende in gerade einmal drei Monaten beachtliche 104 393 mal angeklickt worden.

12 732 Besucher:innen kamen in Präsenz zu den Veranstaltungen der Katholischen Akademie, 4950 waren es 2021 gewesen, als Besuche wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt möglich waren. Insgesamt nahmen direkt oder online 323 760 Menschen an Angeboten der Akademie, externen Veranstaltungen sowie Tagungen im Haus am Dom teil.

1100 Veranstaltungen fanden im vergangenen Jahr dort statt, davon über 400 allein von externen Veranstaltern. Geschäftsführerin Andrea Hörner zeigte sich erfreut darüber, dass das Haus am Dom weiterhin bei externen Veranstaltern gefragt sei: „Und das obwohl die Tagungs- und Veranstaltungskultur noch immer dabei ist, sich nach Jahren der Corona-Einschränkungen wieder zu sammeln“, sagte sie.