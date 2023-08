Eine Stimme für die muslimische Jugend

Von: Timur Tinç

Salamatu Dunia Jacobs und Sohaib Ouazane gehören zum Vorstand des Dachverbandes Muslimisch-Sunnitischer Jugend. © Renate Hoyer

Der Dachverband der Muslimisch-Sunnitischen Jugend hat sich in Frankfurt gegründet. Es ist das Ergebnis eines Projekts, das der Frankfurter Jugendring bereits im Jahr 2017 gestartet hat.

Die ersten Events hat der Verband Muslimisch-Sunnitische Jugend (MSJ) Frankfurt schon organisiert. Eine Gründungsfeier, ein Mädchenpicknick, eine Spendensammlung für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Und in den kommenden Monaten und Jahren soll noch vieles mehr passieren. „Ehrenamtliche Arbeit ist eine Art von Gottesdienst“, sagt Sohaib Ouazane. Er gehört zum Vorstand des MSJ und engagiert sich in der Abu-Bakr-Moschee. Salamatu Dunia Jacobs ist Mitglied bei der African Muslims Association, die ihre Moschee in Seckbach hat. Vorher, erzählt die 21-Jährige, gab es so gut wie keinen Kontakt zu anderen Gemeinden. Das hat sich seit dem vergangenen Jahr geändert.

Das Ziel war und ist nicht nur, die Moscheevereine und deren Jugendabteilungen zu vernetzen, sondern muslimischen Jugendlichen eine Stimme zu geben, sich für ihre Belange einzusetzen und sich an einem offenen Austausch zu beteiligen. „Viele Moscheen sind mit den gleichen Problemen konfrontiert. So können wir uns besser unterstützen“, findet Ouazane.

Die Initialzündung dafür hat der Frankfurter Jugendring (FJR) gegeben. Bereits im Jahr 2017 ist er auf einzelne Moscheegemeinden zugegangen, um den Aufbau von Jugendarbeit dort unterstützen. „Wir haben ein Coaching bekommen, in dem wir viel über Jugendarbeit gelernt haben“, berichtet Jacobs. Daraus habe sich die Idee entwickelt, einen Dachverband zu gründen. Zunächst musste eine Satzung geschrieben werden. Bei der Gründung im November waren fünf sunnitische Moscheegemeinden beteiligt, in diesem Jahr kamen sechs weitere dazu.

Auffällig ist, dass die türkischen Moscheevereine nicht dabei sind. „Wir haben Vereine im Jugendring, die in der Türkei unter den Diskriminierungsstrukturen leiden“, sagt FJR-Projektmitarbeiterin Aline Zubi. Es habe zwar ein Treffen gegeben, aber es habe sich daraus nichts Konkretes entwickelt.

Der Dachverband will sich zunächst festigen und sich ein Gesicht erarbeiten, bevor er größer wird. Es ist viel zu tun. Im kommenden Jahr will sich der MSJR vom Jugendring abnabeln, zurzeit ist er strukturell noch an diesen angebunden. Natürlich wird der MJS Mitglied im Jugendring bleiben. Der Weg in die Eigenständigkeit bedeutet viel Organisation für den Vorstand, der in diesem Jahr noch einmal neu gewählt wird. Das bremst die Vorhaben – wie eine interne Berufsbildungsmesse oder sich um das Thema getrenntes Schwimmen zu kümmern – im Moment noch aus.

Bei den Aktivitäten im MSJ „halten wir Rücksprache mit unserem Vorstand in der Moschee, lassen uns aber nichts vorgeben“, so Jacobs. Schließlich soll es ein Verband von jungen Menschen für junge Menschen sein. Die Römer-Koalition hat kürzlich die Absicht bekannt gemacht, in diesem Jahr noch einmal 80 000 Euro für Jugendarbeit in Moscheen bereitzustellen. Partner ist der MSJ.

„Jugendverbandsarbeit ist unschätzbar wichtig für unsere Demokratie, sie ist bedeutsam für die gesamte Gesellschaft und findet oft noch viel zu wenig Anerkennung“, sagt Jugend- und Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne). Sie freue sich, dass der MSJ die Perspektiven muslimischer Lebenswelten in die Politik und Gesellschaft einbringen wolle.

Noch steht der Verband erst am Anfang. Aber: „Wir wollen selbstbewusst nach außen gehen“, sagt Ouazane. Der evangelische Jugendverband sei bereits auf den MSJ zugekommen, um sich kennenzulernen, und hat Hilfe bei der Verbandsarbeit angeboten. Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen gehöre genauso dazu, wie ein Sprachrohr für die eigene Community zu sein.