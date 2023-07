Eine Schweizerin in Frankfurt

Von: Sereina Donatsch

Die Grüne Soße mag zunächst nichts Besonderes sein. Sie erzählt aber eine Geschichte. © Arne Dedert/dpa

FR-Redakteurin Sereina Dnonatsch hat sich in Frankfurt akklimatisiert. Die Skyline bei Sonnenuntergang ist für sie „Balsam für die Seele“.

Vor meiner Abreise nach Frankfurt schrieb ein ehemaliger Arbeitskollege auf meiner Abschiedskarte: „Ich hoffe, Du wirst nicht so traurig sein wie Heidi“. Dieser Gedanke erschreckt mich. Was, wenn sich sein Wunsch als umgekehrte Prophezeiung entpuppt? Was, wenn ich von Sehnsucht und Einsamkeit verzehrt werde? Wie kann ich „meine“ Schweizer Berge und Seen verlassen und in eine Großstadt ziehen?

Ich war schon viel gereist, aber ich hatte mich noch nie in einem anderen Land niedergelassen. Okay, „Mainhattan“ ist auch nicht so exotisch. Und außerdem nur 520 Kilometer von meinem Heimatort Malans im Kanton Graubünden entfernt. Die Anspielung auf Heidi war nicht weit hergeholt. Ich komme aus derselben Region wie die berühmte Protagonistin von Johanna Spyri. Der Vergleich mit Heidi hört aber hier auf. Die hessische Metropole mit ihrem „Ei Gude, wie“ war für mich Liebe auf den zweiten Blick. Ja, man braucht schon ein wenig Zeit, um sich auf die Stadt „im Herzen von Europa“ einzulassen.

Etwa das Bahnhofsviertel. Auf den ersten Blick erschreckend, birgt es jedoch Schätze und erweist sich als ein wahrer Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Die Altstadt hat vielleicht etwas disneylandähnliches, ich sehe sie aber als bewegende, schöpferische Nachbildung der Vorkriegswelt. Die Grüne Soße mag zunächst nichts Besonderes sein. Sie erzählt aber eine Geschichte. Die der sieben Kräuter. Und wie viele Städte können sich damit rühmen, ein Soßen-Denkmal zu haben?

Wo wir gerade beim Kulinarischen sind: Handkäs mit Musik! Für eine Schweizerin kein Ding. An den Ebbelwoi, der ja so gut zu diesem Leckerbissen harmoniert, muss ich mich erst gewöhnen. Aber auch das geht fix. Das perfekte Getränk: Zischt wie Abbelsaft, wirkt wie Starkbier, ist aber bekömmlicher. Aber Vorsicht. Beim Thema Apfelwein versteht man keinen Spaß. Es gibt drei Kniggeregeln: Man darf den Zaubertrank niemals mit Cidre vergleichen, man soll ihn im „Gerippten“ genießen und ihn nicht mit Limo mischen. Pur oder mit Mineralwasser ist in Ordnung, alles andere ist ein Frevel.

Der Taunus ersetzt zwar die Schweizer Alpen nicht und der Main nicht den Caumasee. Aber wenn ich abends mit dem Fahrrad über den Fluss fahre und die Wolkenkratzer bei Sonnenuntergang betrachte, hat das etwas Betörendes. Eine Art Balsam für die Seele.

Sereina Donatsch ist Redakteurin im Politikressort der FR. Sie wohnt seit Ende 2017 in Frankfurt.