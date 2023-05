Eine Münze für die Frankfurter Paulskirche

Von: Georg Leppert

Die Vorderseite in Gold. © Euromint

Die Mediengruppe Frankfurt bietet eine Sonderprägung zum Jubiläum an.

Passender könnte der Zeitpunkt nicht sein. Zum 175. Jahrestag der Nationalversammlung in der Paulskirche hat die Mediengruppe Frankfurt, zu der die FR gehört, wieder eine Münze veröffentlicht. Gerade bei Sammler:innen der Frankfurter Prägungen dürfte sie auf großes Interesse stoßen.

Das Motiv: Auf der Vorderseite ist die Silhouette der Paulskirche zu sehen, die in diesen Tagen im Mittelpunkt der großen Jubiläumsfeier steht. Hier fand vor 175 Jahren die erste deutsche Nationalversammlung statt, das Gebäude wird deshalb als „Wiege der Demokratie“ bezeichnet. In den kommenden Jahren soll die Paulskirche saniert werden. Zudem ist ein Haus der Demokratie geplant. Über dessen Standort – eine Expertenkommission empfiehlt den Paulsplatz – diskutiert die Stadtpolitik in Frankfurt noch. Auf der Rückseite ist der Adler abgebildet. Darunter stehen die Worte: „Einigkeit, Recht, Freiheit“.

Die Münze: Erhältlich sind die Prägungen in Gold (eine viertel Unze) und Silber (8,5 Gramm). Sie haben einen Durchmesser von 30 Millimetern. Die Verarbeitung entspricht der höchsten Prägequalität „Proof“. Das Unternehmen Euromint hat die Münzen exklusiv für die Mediengruppe Frankfurt hergestellt. Die Auflage ist limitiert auf 1750 Exemplare in Feinsilber und 175 Stück in Feingold.

Der Preis: Die Münze in Feingold kostet 999 Euro, in Feinsilber ist sie für 69 Euro erhältlich (zuzüglich 7,99 Euro Versandkosten). Im Preis inbegriffen sind ein hochwertiges Etui und ein Echtheitszertifikat.

Bestellungen: Telefonisch unter der Rufnummer 069 / 219 930 30, im Internet unter der Adresse www.fr.euromint.com oder per E-Mail an sonderpraegungen@fr.de. Erhältlich sind auch noch die bisher aufgelegten Frankfurter Prägungen – das Altstadtmotiv allerdings nur noch in Feinsilber. In Gold war es innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Zu kaufen gibt es auch die Gesamtausgabe der Stadttaler mit sieben Prägungen. FR

Die Rückseite in Silber. © Euromint