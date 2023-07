Eine Karrieremesse für queere Menschen an der Frankfurter Goethe-Uni

Von: Kathrin Rosendorff

Die erste Karriere- und Kontaktmesse für Vielfalt an einer deutschen Hochschule gab es an der Goethe-Uni. © Renate Hoyer

Zum ersten Mal gab es an der Goethe-Uni eine Jobmesse für queere Menschen. Viele finden das gut, es gibt aber auch kritische Stimmen: Sind die Unternehmen wirklich so offen oder geht ist Diversität einfach nur en vogue?

In großen Regenbogentaschen tragen Studierende das Infomaterial. Es gibt überhaupt viel mit Regenbogenflaggen an den Infoständen, aber auch Eis am Stiel oder Werbegeschenke wie orangefarbenen Nagellack von der ING-Bank. Vertreter:innen von Ikea und der Deutschen Bahn über das hessische Ministerium des Innern und für Sport bis hin zu Steuerbüros werben an 60 Ständen um Menschen, die in Zukunft bei ihnen arbeiten sollen.

Willkommen beim Rainbow-Day an der Frankfurter Goethe-Universität: der Karrieremesse für die LGBTQIA+-Community (die Buchstaben stehen für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell, queer). An diesem Donnerstag findet sie zum ersten Mal statt.

Als Lehrerin nicht outen

Viele kommen eher zufällig im Hörsaalzentrum vorbei. So auch Josi (25), die Grundschullehramt studiert und sich selbst als „panromantisch“ definiert. „Meine Liebesbeziehungen sind nicht sexuell, sondern platonisch“, sagt sie. Wie findet sie es, dass es hier eine Jobmesse für queere Menschen gibt? „Spannend. Ich habe eben vom Ruby-Hotel ein Kärtchen mitgenommen, auf dem steht, dass man sich, wenn man sechs Monate dort gearbeitet hat, ein Tattoo oder Piercing im Wert von 500 Euro machen lassen kann. Das finde ich super, weil es ausdrückt, dass man sein kann, wie man will.“ Josi betont aber auch, dass sie sich als Lehrerin nicht an der Schule outen würde. „Das ist mir zu privat.“

Projektleiter Sebastian Krug vom „Career Service“ der Universität, der die Messe organisiert hat, sagt: „Queere Menschen finden auch so einen Job, aber hier können Gleichgesinnte unter sich sein. Wir wollen Vielfalt mehr Raum geben.“

Jonas, 26 Jahre alt und schwul, findet es „ein gutes Zeichen, dass die Uni so offen ist, und ein Zeichen für Queerness setzt“. Aber auch einige nicht queere Menschen lassen sich an diesem Tag beraten. Eine Psychologiestudierende bedauert nur, dass so viele „Wirtschaftsunternehmen“ und Banken, aber kaum soziale Berufe vertreten seien.

Ähnlich sieht es Nolan Frehe, 25 Jahre alt. Frehe arbeitet am Stand des Internationalen Bunds (IB) Südwest, einem der großen Anbieter für soziale Arbeit. Auf dem Namensschild steht: „kein Pronomen“. Frehe benennt die eigene Geschlechtsidentität nicht genau und möchte nicht auf eine traditionelle Geschlechterrolle festgelegt werden. Frehe sagt: „Als ich beim IB anfing, wurde ich gleich nach meinem Pronomen gefragt, das fand ich sehr positiv.“

Neben ihr steht Maria Schultheis, die im Hort der Frankfurter Kita Lollipop arbeitet. Die 29-Jährige sagt, sie sei lesbisch und habe schon vor ihrer Bewerbung über Bekannte gewusst, dass die Kita sehr queerfreundlich sei und habe sich daher nicht verstellen müssen.

Auch dabei sind Vertreter:innen wie Marco (24) der studentischen Hochschulgruppe „Rosa Liste“. Er steht vor einer Box, in die Menschen ihre Erfahrungen zu „Queer im Arbeitsumfeld“ einwerfen können. „Wir wollen die Jobmesse auch kritisch beobachten“, sagt er. „Wollen sich Unternehmen nur gut darstellen, weil Diversität en vogue ist, es einen Fachkräftemangel gibt, oder sind sie wirklich queeren Menschen gegenüber offen?“ Dass Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität nicht eingestellt oder befördert würden, passiere, sei jedoch nicht transparent.

Auch Kathrin Tablack, Leiterin des queeren Zentrums Wiesbaden, will kritisch über die Messe laufen: „Ist es Pink Washing, oder steckt auch was dahinter?“ An sich finde sie es aber gut, dass es eine queere Jobmesse gibt. „Es ist ein Mit-der-Zeit-gehen, Arbeitgeber sehen Vielfalt auch immer mehr als Chance.“ Katharina Schäfer, die bei der ING-Bank als „Diversity, Inclusion, Belonging-Expert“ arbeitet, sagt: „Wir wollen, dass die Menschen ihre Energie für ihre Arbeit verwenden, statt dass sie diese aufbringen müssen, um sich zu verstellen. Sie sollen sie selbst sein können.“ Schäfer räumt ein, auch bei der ING-Bank gebe es noch Baustellen, aber Themen wie Geschlechteridentität oder Altersdiskriminierung würden immer mehr angegangen. Andrea Speier von der Steuerberatungsgesellschaft WM aus Limburg sagt: „Uns ist es egal, wen die Person liebt, solange sie zahlenaffin ist und gerne mit Menschen arbeitet.“ Sie suchten dringend Nachwuchs.

Positive Erfahrungen

An einem Stand stehen „die Wirtschaftsweiber“: ein Verein, der seit 25 Jahren die Interessen lesbischer und queerer Frauen in der Berufswelt vertritt. „Lesbische Frauen erleben oft doppelte Diskriminierung“, sagt Vorstandsmitglied Tanja Bauer-Glück: Der Frauenanteil in Chefetagen sei noch gering und wenn man dann „auch noch Lesbe“ sei, werde das Standing in der männerdominierten Wirtschaftswelt oft noch schwieriger.

Doch es gibt auch positive Erfahrungen. „Wirtschaftsweib“-Mitglied Tina Clüsserath ist selbstständig und arbeitet seit mehr als 30 Jahren im „Management Consulting“ verschiedener Unternehmen. „Manche Arbeitgeber waren sehr konservativ“, erzählt sie. Deshalb habe sie ihr Lesbischsein bis 2016 nicht offen kommuniziert. Wenn sie über ihre Partnerin sprach, habe sie dies „wunderbar verklausuliert“, also nie gesagt: „meine Frau“. Ihr Chef habe den Code aber verstanden, sie angesprochen und gesagt, sie müsse ihre Beziehung nicht verstecken. „Es war dann auch gar kein Thema für meine Kollegen. Sie reagierten einfach mit: ‚Ja, und?‘“