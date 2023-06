Eine Jazz-Legende geht

Von: Meike Kolodziejczyk

Die HR-Bigband ist für Jim McNeely eines „der größten Jazz-Ensembles Welt“. HR/Martin Oelze/Dirk Ostermeier © hr/Martin Oelze/Dirk Ostermeier

Noch eine Saison, dann verlässt der US-amerikanische Pianist und Komponist Jim McNeely nach 16 Jahren als Chefdirigent und „Artist“ und „Composer in Residence“ die HR-Bigband.

Für die HR-Bigband wird mit dem Ende der kommenden Saison auch eine Ära enden: Jim McNeely verabschiedet sich nach elf Jahren als Chefdirigent und fünf Jahren als „Artist“, respektive „Composer in Residence“ im Juni 2024 vom Jazzorchester des Hessischen Rundfunks. Per Video war er am gestrigen Donnerstagvormittag im HR-Bistro auf dem Sendegelände in Frankfurt zugeschaltet, diesmal nicht aus seiner Heimat, den USA, sondern aus Finnland, wo er gerade weilt. Das habe den Vorteil, dass er „nicht ganz so früh aufstehen musste“, um das Programm für seine nächste und letzte Spielzeit mit der HR-Bigband vorzustellen – und um zurückzublicken auf 16 Jahre, in denen er „das Privileg“ gehabt habe, mit diesen „fantastischen Musikern zusammenzuarbeiten“.

Sie alle seien schon „sehr gut“ gewesen, als er 2008 angefangen habe und 2010 Chefdirigent geworden sei. „Jetzt sind sie überragend“, sagt McNeely, dessen Vertrag 2024 regulär ausläuft, kurz nach seinem 75. Geburtstag. „Die HR-Bigband hat sich zu einem der größten Jazzensembles der Welt entwickelt.“ Und das nicht zuletzt seinetwegen. „Wir haben Jim wahnsinnig viel zu verdanken“, sagt Orchestermanager Olaf Stötzler. „Es ist schwierig, Leute zu finden, die all das können, was er kann.“ Womit sich die Suche nach einem Nachfolger, der man sich bald stellen müsse, nicht einfach gestalten dürfte.

Als „lebende Jazzlegende“ lobt Orchestervorstand und Posaunist Robert Hedemann den US-amerikanischen Pianisten und Komponisten. „Der Abschied von ihm wird sehr schmerzhaft sein.“ Jim McNeely nennt ihn „bitter-süß“. Er sei „traurig“, weil er gehen müsse, aber auch „glücklich“ über all die Erlebnisse und Erfahrungen mit der HR-Bigband sowie mit den vielen internationalen Gastmusiker:innen. Lohn des Tuns waren unter anderem zwei Jazz-Echos und vier Grammynominierungen.

Auch der Ausblick auf McNeelys noch folgende Projekte klingt vielversprechend: Zum Auftakt wird er im Oktober mit dem Jazzpianisten Billy Childs und der Sängerin Alicia Olatuja drei Konzerte gestalten, und zum Abschluss der Saison ein neues Werk für die HR-Bigband schreiben, anknüpfend an die grammynominierte Suite „Barefoot Dances and Other Visions“. Dazu präsentiert er in dem mit „Inner Visions“ übertitelten Konzert speziell für die einzelnen Bandmitglieder neu geschriebene Kompositionen. „Diese Suite wird meine jahrelange Arbeit mit der Band widerspiegeln“ und „Reflexionen über die Vergangenheit, Kommentare über die Gegenwart und Visionen für die Zukunft umfassen“, sagt McNeely, der zudem eine Wiederaufnahme des Programms „Mild Maniac – Volker Kriegel“, eine Hommage an den 2003 gestorbenen Darmstädter Gitarristen und Jazzmusiker, leiten wird.

Ansonsten rückt das Programm der Bigband unter anderem die Instrumente Schlagzeug und Bass in den Fokus, etwa mit den Konzertprojekten des Jazzdrummers Wolfgang Haffner. Oder mit der jungen polnischen Bassistin Kinga Glyk, die nach ihrem gefeierten Auftritt beim Europa Open Air 2022 erneut nach Frankfurt kommt – mit frischem Album im Gepäck. Auch mit Trompeter Till Brönner wird das Ensemble wieder in der Alten Oper spielen, als Solistinnen werden die Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington und Sängerin Dianne Reeves erwartet. Schon fast traditionell eröffnet die HR-Bigband am 25. Oktober das 54. Deutsche Jazzfestival Frankfurt. Noch viele weitere Vorhaben würden die nächste Saison bereichern, kündigt Stötzler an. „Jazz lebt von Neugier, Offenheit, Austausch und Respekt allen kulturellen Einflüssen gegenüber.“

Verabschiedet sich nach der nächsten Saison: Jim McNeely. Knabe © HR/Ben Knabe