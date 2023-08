Eine Feier für Heine – und für die Frankfurter Wallanlagen

Kunst und Stadtnatur

Zum näherrückenden Jubiläum eines sehr frühen Naturschutzprojekts putzt die Stadt ihren ersten grünen Ring fein heraus. Unter anderem mit Heinrich Heine.

Der 20. September wird ein großer Tag für die Wallanlagen: Die Stadt präsentiert den Stand der Sanierungsarbeiten im Anlagenring, vier Jahre vor dem 200. Jahrestag der sogenannten Wallservitut, die die Grünflächen dort schützt. Und das Denkmal für den Dichter Heinrich Heine (1797-1856) kehrt zurück an den Ort, an dem es von 1913 bis 1933 ursprünglich stand: in die Friedberger Anlage. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.

„Wir können froh sein, dass unsere Vorväter neben zweifellos einigen begangenen Sünden, die sie an unserer Stadt begangen haben, hier in den Wallanlagen aber vorausschauend waren“, sagt Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). „Sie haben schon früh mit der Wallservitut ein Regelwerk geschaffen, dass es uns glücklicherweise sehr schwer macht, wenn nicht ganz verhindert, hier in diese wunderbare Anlage einzugreifen.“ Sie verspricht: „Und das wird auch künftig so bleiben.“

Heilig freut besonders, dass nach Jahrzehnten das Denkmal Heinrich Heines zurückkehrt an seinen ursprünglichen Platz in der Friedberger Anlage: „Ich bin begeistert, dass die Initiative 9. November den Anstoß gegeben hat“, sagt sie. „So wie wir nie in die Wallservitut eingreifen dürfen, so wird auch niemand hoffentlich wieder Hand anlegen an dieses Denkmal und es von seinem angestammten Platz verbannen.“

Zwei Dezernentinnen werden am 20. September vor Ort sein: Heilig fürs Grün, Ina Hartwig (SPD) für die Kultur – sie wird das Denkmal enthüllen. Der Straßenverkehr in der Friedberger Anlage ruht dann für die Dauer der Feierlichkeiten, denn es werden viele Besucherinnen und Besucher erwartet.

Zur Feier des Ereignisses singt der Heinrich-Heine-Chor Lieder nach Texten des Dichters, und ein Ensemble des Theaters Willy Praml zeigt Szenen aus seinem Heine-Projekt „Der Rabbi von Bacharach“. Stadthistoriker Björn Wissenbach spricht über die Geschichte des Heine-Denkmals. Sein eigens für den Anlass verfasstes und schön gestaltetes Buch wird bei der Feier kostenlos verteilt; die Förderung durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die Holger Koppe Stiftung und die Stiftung Citoyen macht es möglich. ill