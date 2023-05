Eine Beleidigung

Von: George Grodensky

29. April in Frankfurt: Boris Palmer (rechts) nimmt an einer Migrationskonferenz im Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI) teil. Mehrfach spricht er an diesem Tag das N-Wort aus. Veranstaltungsleiterin Susanne Schröter (links neben ihm) widerspricht nicht. © Peter Hemmelrath/dpa

Im N-Wort schwingt Kolonialgeschichte mit, der Begriff verletzt Menschen. Der Kommentar.

Die Sequenz, in der Boris Palmer an der Goethe-Uni in aller Ruhe immer wieder das N-Wort predigt, ist nicht zu ertragen. Veranstaltungsleiterin Susanne Schröter steht stumm daneben und stiert vor sich hin, das Mikro lässt sie baumeln. Warum widerspricht sie nicht? Es ist ja kein literaturwissenschaftlicher Kongress zu veralteter Sprache, den Palmer als geeigneten Rahmen für ein N-Wort herbeifabuliert. Es geht ums Thema Migration. Die Frankfurter Stadtverordnete Mirrianne Mahn hat es beim Podium im Haus am Dom schön formuliert. Warum dürfen Menschen ungehindert das N-Wort sprechen? Wo es doch eine Beleidigung sei, wenn sie diejenigen dann als Arschloch tituliere. Es scheint noch nicht angekommen: Beim N-Wort schwingt die gesamte Kolonialgeschichte mit, Raub, Mord, Vergewaltigung, Menschenhandel, Ausbeutung und Herabwürdigung. Es sollte ein Leichtes sein, darauf zu verzichten. Eine Beleidigung verletzt, auch wenn sie nicht direkt ins Gesicht geht. Es kommt ja auch keiner auf die Idee, ständig Arschloch vor sich hin zu brabbeln. Nicht einmal bei einem Literaturkongress.