Eine App für den Sportkreis Frankfurt

Frankfurt

Von Timur Tinç schließen

Die Dachorganisation der Frankfurt Vereine bündelt Veranstaltungen in der Region und will vor allem junge Menschen erreichen.

Fußballspielende junge Männer im Hafenpark, rollschuhfahrende Frauen, Profiboxer Leon Bunn oder die Frankfurter Skyline: All diese Motive zieren die Startseite der App „MainSport“, die der Frankfurter Sportkreis hat entwickeln lassen. „Wir wollen up to date sein“, sagt Roland Frischkorn, Vorsitzender des Sportkreises Frankfurt. Es ging der Dachorganisation aller Turn- und Sportvereine in Frankfurt darum, die wichtigsten Informationen der Webseite zu bündeln und junge Zielgruppen zu erreichen.

„Wir haben immer sehr, sehr viele Termine“, sagt Frischkorn. In der App sind diese nun unter der Kategorie Events einzeln aufgelistet mit Datum, Uhrzeit, Ort und dem veranstaltenden Verein. Das Einradhockeyturnier beim TSV Bonames am 4. März ist die nächste Veranstaltung. Darüber hinaus werden alle Projekte des Sportkreises Frankfurt vorgestellt, wie etwa Be-Active, Schulkids in Bewegung oder die Bolzplatzliga.

Sportatlas Hessen Der „Sportatlas Hessen“ informiert ab sofort über die gesamte Bandbreite des Sportangebots in Hessen. Auf der Homepage sowie über die neue „Sportland Hessen“-App sind zum Start bereits 2077 Vereine sowie 9380 Sportstätten auffindbar. Die Sportvereine können sich mit ihren Angeboten und Sportstätten in die Suchmaschine eintragen. FR

Hergestellt wurde die App von der Mannheimer Firma vmapit. Diese hat unter anderem auch die Applikation für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) entwickelt. Richtig Leben in die App soll im kommenden Jahr durch die Fußballeuropameisterschaft kommen. „Dann wollen wir alle Veranstaltungen im Rahmen der EM bei uns bündeln“, berichtet Amir Jemour, in der Geschäftsführung verantwortlich für Veranstaltungen und Projekte.

In den kommenden Wochen sollen auch alle Veranstaltungen der Sportkreise im gesamten Rhein-Main-Gebiet in den Kalender übertragen werden. Auch ein Schwarzes Brett für die Vereine, ähnlich dem Portal Ebay-Kleinanzeigen, soll demnächst mit Leben gefüllt werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, ein Profil anzulegen und Formulare rund um das Vereinsleben herunterzuladen. „Die Vereine können außerdem von ihren Veranstaltungen berichten, Bilder hochladen und für alle zugänglich machen“, so Jemour. Wie intensiv das letztlich genutzt wird, hängt von den Vereinen ab.