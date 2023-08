Einblick in den Redaktionsalltag

Von: Baha Kirlidokme

So sieht es aus, wenn die Frankfurter Rundschau gedruckt wird. Doch was gibt es eigentlich in der Redaktion zu sehen? © peter-juelich.com

Mit etwas Glück können Sie einen Besuch der FR und ihrer neuen Büros gewinnen.

Rauchende Redakteure, die ihre Artikel an klotzigen Computern abtippen, sich kurz vor Redaktionsschluss anbrüllen und nachts mit Informanten unter der Brücke treffen. Dieses Bild haben wohl einige noch vom Alltag in einer Zeitungsredaktion im Kopf.

Heute sieht das moderner und diverser aus. Die FR lädt zur Verlosung eines Redaktionsbesuchs ein und möchte dabei zeigen, wie heute eine Tageszeitung entsteht.

Im Journalismus ist wohl kaum etwas so wichtig wie Transparenz. Vor allem in Zeiten, in denen das Vertrauen zu Medien sinkt, ist es der FR besonders wichtig, ein Verständnis über Medienarbeit zu vermitteln. Denn in diesen Krisenzeiten - gemeint ist nicht nur die vermeintliche Zeitungskrise - ist Qualitätsjournalismus für eine funktionierende Gesellschaft essenzieller denn je.

Interessant ist: Wie arbeitet die FR nach der Corona-Pandemie? Sicher ist, dass diese turbulente Zeit viel verändert hat, gesellschaftlich wie redaktionell. Wie in vielen Branchen, gibt es auch bei der FR keine komplette Rückkehr in Präsenz. Eine neue hybride und moderne Arbeitsweise hat sich etabliert.

VERLOSUNG Wir verlosen heute 5 x 2 Plätze für einen Besuch in der FR-Redaktion am 4. September in der Hedderichstraße. Sie werden dabei an der Redaktionskonferenz teilnehmen und Fragen an die Chefredaktion stellen können. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bis 8. August 2023, 23.59 Uhr, mit dem Lösungswort „Redaktion“ auf der Seite fr.de/ferien-gewinnspiel Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die FR beeinflusst. Das Qualitätsmedium mit Haltung, dessen Mitarbeiter:innen gut und gerne diskutieren, beschäftigt sich seitdem in jedem Ressort mit den Folgen des Krieges. Auch aufgrund dieser besonderen Diskussionskultur lädt die FR zum Redaktionsbesuch ein. Denn der wertvollste Austausch ist der mit den Leser:innen.

Seit Dezember finden diese Diskussionen direkt am Südbahnhof statt. Die FR hat dort neue Räume bezogen. Das neue Redaktionsgebäude wird dabei den neuen Anforderungen der hybriden Arbeit gerecht. Gerne dürfen Sie auch die Aussicht auf der Dachterrasse genießen, von der aus die Frankfurter Skyline gut zu sehen ist.

Wenn Sie Lust haben, zu sehen, wie eine moderne Qualitätszeitung arbeitet und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen an die FR haben, nehmen Sie gerne an der Verlosung teil. Mit etwas Glück können Sie sich selbst davon überzeugen, wie stark sich der Beruf des und der Journalist:in verändert hat.