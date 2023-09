Spaziergang durch den U-Bahn-Tunnel in Frankfurt

Von: Florian Leclerc

Mit sogenannten Trennern kann die VGF den Fahrstrom in bestimmten Abschnitten des U-Bahn-Netzes ausschalten. © Monika Müller

Ein Gang durch den U-Bahn-Tunnel zeigt Erwartbares wie Schienen und Schwellen und Überraschendes wie Affen und Zungen.

Die U-Bahn-Wandergruppe trifft sich am Donnerstagabend vor dem VGF-Ticketcenter in der Konstablerwache, leicht zu erkennen an den orangefarbenen Warnwesten. Etwa 50 Menschen wollen von der Konstablerwache unterirdisch zum Scheffeleck laufen, teilweise auch wieder zurück.

Journalistinnen und Journalisten sind mit dabei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Frankfurt sind aber in der Mehrzahl. Das hört man am tosenden Applaus, nachdem VGF-Geschäftsführer die Anwesenden für die getane Arbeit gelobt hat.

Der Fräszug schleift die Schienen glatt. © Monika Müller

Sechs Wochen lang war der Tunnel der U4 und U5 gesperrt, von Montag an fahren die beiden Linien wieder. Die VGF hat auf den gesperrten Abschnitten dreieinhalb Kilometer Schienen ersetzt. Sie hat 15 Kilometer Schienen glattgeschleift, elf Weichen ausgetauscht, elf Kilometer Fahrleitung erneuert, 99 Kilometer Elektrokabel montiert und 50 Kilometer Kommunikationskabel, zusammengehalten von Zehntausenden Kabelhalterungen. 20 Millionen Euro hat das gekostet.

Leuchten hüllen den Tunnel in ein Halbdunkel

Mehr als 1000 LED-Sicherheitsleuchten wurden installiert. Sie hüllen den Tunnel in ein Halbdunkel, als die Gruppe mit festem Schuhwerk am Bahnsteig der U5 das Treppchen in den Untergrund hinabsteigt.

Der Schotter knirscht unter den Sohlen. Eine U-Bahn der Linie U6 oder U7 oder gar eine S-Bahn rattert in einem benachbarten Tunnel vorbei, so genau kann das niemand sagen. Im Tunnel selbst ist es ziemlich ruhig. Kein Arbeitszug fährt vor, um Schienen zu bringen. Keine Fräsmaschine schleift die Schienen in Form. Keine Funken stieben. Kein Wunder. Die VGF hat ihre Arbeiten schon fast abgeschlossen.

Das Fräsrad funktioniert wie ein Hobel für Stahl. © Monika Müller

Nur zu Demonstrationszwecken fährt ein Turmwagen ein Stück zurück und wieder vor, damit die Reporter und Reporterinnen, die Bewegtbilder und Atmosphäre brauchen, etwas Action zu sehen und zu hören bekommen.

Holzschwellen so alt wie der Tunnel selbst

Bei manchen Objekten bleibt die Gruppe stehen und lässt sich erklären, was das ist – die Lampen haben zum Beispiel LED und keine Leuchtstoffröhren, auch wenn die Lichtfarbe das vermuten lässt. Die Schwellen sind aus Holz und so alt wie der Tunnel selbst, Baujahr 1974. Wenn man langsam geht und kleine Schritte macht, sind die 60 Zentimeter Abstand recht angenehm, um darauf zu laufen, nicht aber, wenn man beschleunigt.

Dann macht die Gruppe vor einem kuriosen Schild halt: „Weichenstühle nicht schmieren“ steht auf einer Schwelle in einer Schrift von anno dazumal. Den Weichenstuhl, ein Teil der Weiche, müsse man nicht schmieren, weil er mittlerweile über Rollen laufe, erklärt ein Techniker. Die Weichen würden von einem Motor angetrieben, der elektronisch gesteuert werde.

„Heavy Metal und Hightech“, sagt der VGF-Mitarbeiter dazu. Ein anderer Teil der Weiche nenne sich Zunge: Das sei der bewegliche Teil, der die Richtung vorgibt.

Ein Motor kann die Weiche bewegen. © Monika Müller

Weiter geht’s zum neuen Fahrdraht: Das Kupferkabel ist noch kupferfarben, der alte Fahrdraht hingegen über die Jahre oxidiert und fast schwarz geworden. Um Fahrdraht zu montieren, nimmt die VGF den Turmwagen, der kann auf der Straße fahren oder auf Schienen, und man kann sich oben draufstellen und kommt dann problemlos an die Tunneldecke dran.

Den Strom müsse die VGF, falls es ein Problem gebe, auch nicht auf der kompletten U-Bahn-Linie abstellen, dafür habe sie sogenannte Trenner, mit denen der Strom auf einem bestimmten Abschnitt unterbrochen werden könne, erläutert ein anderer Fachmann.

Schon ist die Gruppe vor dem Ausgang am Scheffeleck angekommen. Dort hängt eine Warnung an der Wand: „Kein Sicherheitsraum vorhanden.“ Für den Fall, dass jemand auf die Idee kommt, sich dort aufzuhalten, wenn der Tunnel nicht gerade gesperrt ist. Was offensichtlich manche Menschen tun: „Wut!“ und „Affe!“ ist mehrfach an die Wand getaggt.

Der Weg aus dem Tunnel hinaus führt an den hohen Betonwänden vorbei. Am Scheffeleck warnen Signaltafeln auf den Gleisen: auf keinen Fall dort entlang fahren.