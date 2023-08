Frankfurt: Fritz Kittel, ein schweigsamer Retter

Von: Andreas Hartmann

Eine der Schubladen der drei Ausstellungsschränke im Museum Judengasse. © Christoph Boeckheler

Der Eisenbahner Fritz Kittel rettete in der Nazizeit zwei jüdischen Frauen das Leben, aber er sprach nie darüber. Die Schriftstellerin Esther Dischereit erzählt eine unglaubliche wahre Geschichte, die zwei Familien einander näherbrachte.

Fritz Kittel war ein schweigsamer Mann. „Er war sehr wortkarg“, sagt die Schriftstellerin Esther Dischereit, die den Eisenbahner aus dem osthessischen Heringen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) nie kennengelernt hat. Dabei hätte der 1980 verstorbene Mann viel erzählen können, denn Fritz Kittel war maßgeblich daran beteiligt, dass Esther Dischereits Mutter Hella Zacharias und die ältere Schwester Hannelore die Nazizeit als verfolgte Jüdinnen überlebten. Doch Fritz Kittel hat geschwiegen.

So kam die sehr bewegende Geschichte, die beide Familien miteinander verbindet, erst dank der Recherchen Esther Dischereits und der Historikerin Susanne Kill, die bei der Deutschen Bahn in Berlin die Abteilung Unternehmensgeschichte leitet, ans Licht. Daraus ist eine sehr sehenswerte, äußerst detailreiche Ausstellung geworden, die nach Berlin und Heringen nun im Museum Judengasse in Frankfurt zu sehen ist.

Es ist erstaunlich, wie viele Dokumente dieser bewegenden Schicksale aus den Familienarchiven und dem der Deutschen Bahn aufgetaucht sind, die nun gezeigt werden können. Auch ein Dokumentarfilm ist in Arbeit, er soll 2024 fertig werden.

Immer noch ist vieles offen, fügt sich Puzzleteil an Puzzleteil. In vier Wochen ist Dischereit mit einer noch lebenden Zeitzeugin, der Pflegetochter ihrer Großeltern, in New York verabredet, der die Flucht in die USA gelungen war. „Sie war damals schon 14 Jahre alt, vielleicht kann sie sich noch an Fritz Kittel erinnern“, hofft sie. „Ich werde ihr ein Foto mitbringen und sie nach ihm fragen.“

Dass Hella und Hannelore Zacharias die NS-Verfolgungen überlebten, gleicht einem kleinen Wunder. „Wir wissen aus Forschungen, dass Verfolgte in der NS-Zeit mindestens 20 Adressen in einer Stadt wie Berlin brauchten, um zu überleben“, sagt die Historikerin Kill. Warum die beiden jüdischen Frauen von Berlin nach Sorau in der Lausitz (heute das polnische Zary) kamen und wie sie Fritz Kittel kennenlernten, ist bis heute unbekannt. Kittel gab – mit Wissen und Einverständnis seiner echten Verlobten – Hella Zacharias als seine Braut, Hannelore als seine Nichte aus und fälschte sogar Urkunden.

Als die Sowjets immer näher rückten, überredete Kittel die beiden, mit ihm im letzten Evakuierungszug nach Heringen an der Werra zu reisen, wohin der Reichsbahner versetzt worden war. „Meine Mutter wollte das nicht, weil das ja bedeutete, weiterhin in der Höhle des Löwen zu sein“, sagt Esther Dischereit. Die Geschichte der nochmals sehr dramatischen Flucht vor der Befreiung wird in der Ausstellung erzählt. Der gefälschte Reichsbahnausweis für „Hella Kittel, Ehefrau des Vorarbeiters Fritz Kittel, in Heringen/Werra vom 23. März 1945“, ist erhalten und ebenfalls zu sehen. Den Einmarsch der Amerikaner am 1. April 1945 erlebten sie im Bunker in Heringen.

Auch Mutter und Tochter Zacharias erzählten kaum von ihrer Zeit des Versteckens und der Angst – und nie von Fritz Kittel. „Es gab nur Fragmente, die ich am Küchentisch aufschnappen konnte“, sagt Dischereit. Ein Grund, vielleicht der wichtigste, für das Schweigen in der Nachkriegszeit war, dass Hella Zacharias wohl von anderen Männern, die ihre verzweifelte Lage erkannten und ausnutzten, erpresst worden war. Sie forderten sexuelle Dienste, um Mutter und Tochter nicht zu verraten. „Auch heute ist sexuelle Gewalt und Vergewaltigung etwas, das Frauen auf der Flucht geschieht“, sagt Dischereit.

Es ist auch eine bittere Geschichte von Schweigen und Scham, die sich in der Nachkriegszeit fortsetzte. „Die Straflosigkeit nach 1945 war eine große Bürde für die Gesellschaft“, sagt Dischereit.

Auch Fritz Kittels Familie wusste nichts von dessen mutigem Handeln und war völlig überrascht, als es der Schriftstellerin 2019 nach vielen Versuchen gelungen war, Kittels damals sehr misstrauischen Enkelsohn Peter ans Telefon zu bekommen. Die Nummer der Familie Kittel hatte sie, auf gut Glück, im Telefonbuch von Heringen entdeckt und immer wieder angerufen. Und die Familie staunte angesichts dieser ihr unbekannten Seite des Großvaters, der vielleicht demnächst den posthumen Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ des Staates Israel erhalten könnte – Esther Dischereit hat sämtliche Dokumente über den tapferen Bahnbeamten an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem weitergeleitet, wo sie aktuell geprüft werden.

„Für mich ist er ein Held mit kariertem Hemd und Hosenträgern“, sagt Dischereit. Einstehen für Flüchtlinge, das müsse man noch heute. „Wozu erzählen wir denn sonst so eine Geschichte?“ Für ihre Tochter Chana, die die Geschichte ebenfalls sehr bewegt hat und die den Stätten von Flucht und Verstecken der Familie nachgereist ist, war er „kein Held, sondern jemand, der mutig zeigte, was man hätte machen können“, wie die Mutter zusammenfasst. Und für Kittels Tochter Ernestine Dickhaut, Jahrgang 1947, war er „nur ein Mensch und Papa“. „Lasst mir doch meine Ruhe“, das hat er oft gesagt.

Jedenfalls, das steht fest, hat Fritz Kittel uneigennützig und unter Einsatz des eigenen Lebens zwei Frauen gerettet. Als Esther Dischereit nach dem Mauerfall im Landesarchiv Berlin recherchierte, fragte sie auch nach den Akten der eigenen Familie. „Der Archivar meinte zu mir nur: ,Sie sind alle tot, sie stehen im Buch der ermordeten Berliner Juden.‘ Aber ich wusste, dass das nicht stimmt und sagte ihm das. Er meinte daraufhin: ,Dann kann ich sie aus dem Buch streichen – wann konnte ich das schon einmal in den vergangenen Jahrzehnten?’“

Die Ausstellung „Wer war Fritz Kittel? Ein Reichsbahnarbeiter entscheidet sich – Zwei Familien 1933-2023“ ist im Frankfurter Museum Judengasse, Battonnstraße 47, Tel. 069/21 27 07 90, zu sehen bis zum 15. Oktober. Das Museum an der Stelle des ehemaligen Frankfurter Ghettos ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.