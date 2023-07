Ein Schwätzchen auf der Frankfurter Parkbank

Einsamkeit

Von Steven Micksch schließen

Die Bürgerinitiative „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ aus Frankfurt möchte einsame Menschen zu mehr Geselligkeit ermutigen. Dazu haben sie einen Stammtisch und eine „Babbelrunde“ im Park.

Das gelbe Schild auf der Bank im Bethmannpark ist sehr auffällig. Links und rechts sitzen Frauen und unterhalten sich angeregt. Auf dem Schild steht nicht „Frisch gestrichen“ sondern „Babbel Nett Bank“. Die vorbeilaufenden Menschen sollten es nicht mit „Babbel net“ verwechseln, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Hier geht es um Geselligkeit und Austausch .

Das Angebot der „Babbel Nett Bank“ wird von der Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Einsamkeit angeboten. Gegründet während der Corona-Pandemie hat es sich die Initiative zur Aufgabe gemacht, Menschen, die sich einsam fühlen, zu vernetzen. Eine Möglichkeit dazu bieten die Bänke. Einmal im Monat wolle man die Aktion im besten Fall durchführen, erklärt Beate Zwermann.

An jenem Tag sind zehn Personen gekommen. Sie sollen nicht nur auf der Bank sitzen, sondern aktiv auf Menschen, die allein unterwegs sind, zugehen. Und so schwärmen sie aus, mit Postkarten in der Hand, die beschreiben, was die Initiative macht. „Dadurch trauen wir uns, über Einsamkeit zu sprechen“, sagt Zwermann. Denn das Thema sei immer noch schambehaftet, obwohl sich viel so fühlten oder mal gefühlt hätten. Auch die Mitglieder der Initiative kennen Einsamkeit. Aufdrängen wolle man sich nicht, nur dem Thema mehr Sichtbarkeit verleihen.

Kontakt Die Bürgerinitiative Gemeinsam gegen Einsamkeit trifft sich immer dienstags von 17.30 bis 19.30 Uhr im Salon Melange, Braubachstraße 21a zum Babbel-Nett-Stammtisch. Jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr ist ein weiterer Stammtisch im Café Mal Seh’n, Adlerflychtstraße 6. Weitere Infos gibt es unter www.gemeinsamgegeneinsamkeit.org im Internet. Kontakt auch per Telefon unter 0152/121 547 56. mic

Zweimal wöchentlich organisiert die Initiative einen Stammtisch. „Komm-allein-Abend“ heißt das dann und wieder steht das Babbeln im Mittelpunkt. Über ein gegebenes Thema tauscht man sich zunächst in Zweiergruppen, dann im Plenum aus. Rund 150 Menschen waren schon einmal oder mehrmals bei den Stammtischen. „Manche haben seit Tagen nicht geredet“, weiß Zwermann. In der Gruppe können sie dann endlich sprechen und auch mal sagen, was ihnen auf der Seele liegt. Nichts von den Gesprächen dringt nach außen, das Vertrauen ist groß.

Zwermann werde oft gefragt, woher sie denn wisse, dass die Menschen einsam sind. „Weil sie es uns sagen“, antwortet sie dann. Schon das sei ein großer Schritt, der viel Mut erfordere. Mal sind es zugezogene Menschen, die keinen Anschluss haben, mal Menschen, die gerade in die Rente eingetreten sind – Gründe für die Einsamkeit seien so vielfältig wie die Menschen selbst.

Genau deswegen gehen die Mitglieder im Bethmannpark auf die Menschen zu. Fragen nach und hören zu. Und wenn sich nichts ergibt, hat man sich wenigstens „nett unterhalten“, wie Cornelia es beschreibt. In der Gruppe duzen sich alle. Mal sind die Gespräche kurz, dann wieder sehr lang. Und am Ende haben die Mitglieder selbst etwas davon. Denn auch sie genießen während der Aktion den Austausch mit anderen Menschen.