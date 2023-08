Ein Parkhaus als Geheimtipp

Von: Oliver Teutsch

Die Verkehrssituation rund ums Stadion wird sich verschärfen. RMV kann keine zusätzlichen Kapazitäten anbieten. Schon über 8000 Knöllchen in diesem Jahr.

Über die Erweiterung des Stadions wird in den Stadtteilen Niederrad und Sachsenhausen nicht überall Jubel ausbrechen. Das weiß auch Joachim Bielefeld, Abteilungsleiter im Straßenverkehrsamt. Denn für die Anwohnerschaft sei die Parkplatzsituation rund ums Stadion in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden. Bielefeld formuliert es drastisch: „Viele Verkehrsteilnehmer sind ins Prinzip der Gesetzlosigkeit abgedriftet.“

Überall wo sich für ein Auto Platz bietet, wird konsequent geparkt. Dabei werden nicht nur private Einfahrten, sondern auch Waldwege oder Straßenbahngleise zugeparkt.

Um die Auswüchse zu unterbinden, schickt das Straßenverkehrsamt mittlerweile bei jedem Heimspiel der Eintracht und bei Konzertveranstaltungen zwischen sieben und elf Beschäftigte los, um Knöllchen zu schreiben. Seit Anfang dieses Jahres wurden rund ums Stadion laut Bielefeld schon 8357 Verwarnungen ausgestellt und 104 Fahrzeuge abgeschleppt. „Ein Erziehungseffekt greift aber nur bei Eintracht-Spielen mit regelmäßigen Besuchern, bei Konzertveranstaltungen nicht“, so Bielfeld. Als weitere Maßnahme decken die Bewohnerparkzeiten jetzt auch die Abendstunden ab. Zudem wird seit Juni bei Veranstaltungen im Stadion die Schwarzwaldstraße auf Höhe der Adolf-Miersch-Straße in Fahrtrichtung Süden gesperrt, damit die Gleise nicht mehr zugeparkt werden können. „Das soll das Straßenbahnfahren wieder attraktiver machen“, hofft der Verkehrsexperte.

Welche Auswirkungen die gestiegene Kapazität von 6500 Plätzen auf die Anreisesituation hat, ist indes noch unklar. „Da haben wir intern lange drüber diskutiert“, so Bielefeld. Das Nutzungsverhalten der Fans ist ohnehin schwer zu kalkulieren. Beim Heimspiel gegen Hertha BSC in der vergangenen Saison zählte das Straßenverkehrsamt 8900 Fahrzeuge. Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg waren es nur 6300. Beide Spiele fanden an einem Samstag statt.

Das Straßenverkehrsamt versucht zusätzliche Parkplätze zu akquirieren. Denn in den vergangenen Jahren sind am Gleisdreieck, in der Bürostadt Niederrad und in der Isenburger Schneise insgesamt fast 2000 Parkplätze weggefallen. Als Ausgleich wurden schon vor geraumer Zeit Parkplätze in einem Parkhaus in der Sandhofstraße und seit Juni im Parkhaus Aculeum in der Hahnstraße geschaffen. Als Geheimtipp sieht Bielefeld das Parkhaus in Gateway Gardens: „Die Parkgebühr ist günstig und es ist nur eine Station vom Stadion entfernt.“ Zudem reist man entgegen der Hauptnutzung, denn die S-Bahnen in Richtung Hauptbahnhof sind nach den Spielen meist proppenvoll.

Wer nun denkt, der RMV würde angesichts von 6500 zusätzlichen Fans , immerhin in etwa die Kapazität der Eissporthalle, sein Angebot merklich aufstocken, der irrt. Eine Ausweitung des Zusatzangebots an Spieltagen sei aus folgenden Gründen limitiert, heißt es beim RMV auf FR-Anfrage: „Bauarbeiten und damit gesperrte Streckenabschnitte und Gleise, die Überlastung der Schienenwege rund um Frankfurt, die nur sehr eingeschränkt Zusatzfahrten ermöglicht und ein Mangel an Lokführerinnen und Lokführern. “ Der RMV geht aber davon aus, „dass sich die zusätzliche Nachfrage nur im geringen Umfang punktuell auswirkt.“ Ähnlich sieht es die Verkehrsgesellschaft Traffiq, die für die Bereitstellung von Bussen und Straßenbahnen zum und vom Stadion verantwortlich ist: „Wir teilen die Einschätzung des RMV, dass sich das potenzielle Mehr an Gästen im Stadion auf die verschiedenen Verkehrsmittel verteilen wird, werden aber natürlich auch die weitere Entwicklung kontinuierlich beobachten.“

Wer sich all das sparen möchte und lieber mit dem Fahrrad anreist, darf sich freuen: Die Stadion GmbH hat an acht Standorten 680 neue Fahrradparkplätze geschaffen.