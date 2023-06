Ein Fall für die Unfallkommission

Von: Florian Leclerc

Poller wie auf der Storchgasse in Höchst sollen Falschparken verhindern. Peter Jülich © Peter Jülich

Die Unfallkommission in Frankfurt sorgt für mehr Verkehrssicherheit. Auch der tödliche Unfall im Westend wird sie beschäftigen.

Welche Konsequenzen hat der tödliche Verkehrsunfall auf der Siesmayerstraße im Westend?

In Frankfurt wird sich die Unfallkommission (Uko) von Polizei und Stadtverwaltung mit dem Unfall beschäftigen. Das Gremium schaue sich jeden Unfall mit Todesfolge in Frankfurt genau an, sagt Ingmar Bolle, Sprecher im Straßenverkehrsamt.

Was ist die Unfallkommission?

In der Unfallkommission haben sich die Polizei, das Straßenverkehrsamt sowie das Amt für Straßenbau und Erschließung vernetzt. Falls nötig, ziehen sie weitere Ämter und Organisationen hinzu, etwa die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) oder Hessen Mobil. Die Unfallkommission gibt es in Frankfurt seit 1974 als eine von etwa 500 Unfallkommissionen bundesweit.

Damit Kreuzungen einsehbar sind, sind Straßenecken oft abmarkiert - wie hier Am Schwalbenschwanz in Eschersheim. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Was ist ihre Aufgabe?

Die Unfallkommission analysiert Vorfälle an sogenannten Unfallhäufungsstellen. Dann beschließt sie Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, überwacht deren Umsetzung und prüft anschließend die Wirksamkeit. Als Unfallhäufungsstellen gelten Straßen, auf denen es in den vergangenen zwölf Monaten mehrere Unfälle gegeben hat.

Was hat die Unfallkommission zuletzt konkret bewirkt?

In den vergangenen Jahren hat die Unfallkommission Veränderungen an 21 Unfallhäufungsstellen angestoßen, wie der Jahresbericht des Frankfurter Magistrats mitteilt. Dazu zählen ein Stoppschild und eine neue Markierung am Grüneburgweg/Ecke Eschersheimer Landstraße. Dort ist die Zahl der Unfälle laut Bericht im Beobachtungszeitraum auf Null gesunken. Weitere Maßnahmen gab es unter anderem an der Nibelungenstraße/Ecke Eckenheimer Landstraße (neue Markierung, Piktogramme, Rotmarkierung) und an der Hofhausstraße/Ecke Friedberger Landstraße (Neue Markierung, Beschilderung und Piktogramme).

Sind Tempo-30-Zonen wie auf der Siesmayerstraße besondere Unfallschwerpunkte?

Grundsätzlich seien Straßen in Tempo-30-Zonen nur gering unfallbelastet, sagt Ingmar Bolle vom Straßenverkehrsamt. Das Unfallgeschehen sei meist gering und diffus verteilt, auch im Falle der vergleichsweise verkehrsstarken Siesmayerstraße. Auffälligkeiten gebe es zumeist in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Dort parkten häufig ordnungswidrig abgestellte Kfz und blockierten damit die Sichtachsen. Mit sogenannten Gehwegnasen, Sperrpfosten und Fahrradbügeln gehe die Stadt gegen das Falschparken an diesen Stellen vor.

Zusammengestellt von Florian Leclerc