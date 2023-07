Ehemaliges Telekom-Areal am Frankfurter Ostbahnhof: Hochhaus bleibt bestehen

Von: Boris Schlepper

Das Telekomgebäude am Danziger Platz. © Monika Müller

Die Arbeiten am ehemaligen Telekom-Areal am Ostbahnhof beginnen voraussichtlich 2025. Das zehngeschossige Hochhaus in der Mitte soll erhalten bleiben.

Die Tage des früheren Telekom-Komplexes am Danziger Platz am Ostbahnhof sind gezählt. Nach Auskunft des Projektentwicklers Quarterback-Immobilien AG, der das Areal zwischen Henschelstraße und Ostparkstraße vor etwa einem Jahr von der Adler Group übernommen hat, könnte voraussichtlich 2025 mit den Arbeiten begonnen werden.

Nach Auskunft des Leipziger Unternehmens befindet es sich derzeit in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung. Ziel sei es, den Bestand größtmöglich zu erhalten und weiterzuentwickeln, sagt der Leiter der Frankfurter Niederlassung, Maik Seifert, auf Anfrage. Ein möglicher Abriss und Neubau werden allein für die kleineren Gebäudeteile samt Parkplatz an der Henschelstraße im hinteren Bereich des Komplexes geprüft. „Das zehngeschossige Hochhaus in der Mitte bleibt bestehen“, versichert Seifert, „ebenso wie der Gebäudeteil direkt am Danziger Platz.“

Für die Bestandsgebäude erstelle Quarterback aktuell ein Konzept für eine gemischte Nutzung aus Wohnen und Gewerbe. Nach derzeitigem Stand entstünden keine Eigentumswohnungen, sagt Seifert, sondern ausschließlich Mietwohnungen. „Bei den Mieten werden wir uns an den marktüblichen Mietpreisen orientieren.“

Zudem gehe er von einem Anteil an sozial geförderten Wohnungen in Höhe von 30 Prozent aus. Angedacht sei darüber hinaus, die Kindertagesstätte in der Henschelstraße weiterzubetreiben.

Auf den neuen Flächen sollten Wohnungen errichtet werden, zudem sollten Angebote für Parken und Einzelhandel geschaffen werden, führt der Niederlassungsleiter aus. Hierzu befinde sich Quarterback ebenfalls noch in Abstimmung mit der Stadt. Nach Möglichkeit werde noch in diesem Jahr eine Bauvor-anfrage gestellt. Der Beginn der Bauarbeiten könnte bei einem schnellen Genehmigungsverfahren im Jahr 2025 erfolgen.

Ergänzende Neubauten

Das Planungsdezernat bestätigt die Verhandlungen mit Quarterback. „Zuletzt hat es im Februar 2023 ein Bauberatungsgespräch mit dem Eigentümer und seinem Architekten gegeben“, berichtet Referentin Katharina Euler. Derzeit sei geplant, einen Teil des Gebäudebestands zu erhalten und um Neubauten zu ergänzen. „Das vorhandene Bürohochhaus in der Grundstücksmitte soll erhalten bleiben.“

Auf dem Parkplatz zur Henschelstraße ist der Neubau einer Wohnbebauung angedacht. Zudem werde eine Mischung verschiedener Nutzungen – Büros, Wohnen, gegebenenfalls Gastronomie und Dienstleistungen – angestrebt. „Insbesondere der Gebäudeerhalt und die derzeitige Nutzung durch teils auch kreative Gewerbebetriebe wird begrüßt“, sagt Euler.

Die vorherigen Eigentümer hatten andere Pläne. Demnach sollte der große Gebäudekomplex abgerissen werden. Momentan wird das Areal zwischengenutzt. Dort ist etwa das Interimsquartier des Deutschen Architekturmuseums zu finden.