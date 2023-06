Ehemalige Druckerei Dondorf in Frankfurt ist weiter besetzt

Von: George Grodensky, Georg Leppert

Blick ins Malzimmer. © Michael Schick

Das Kollektiv „Druckerei für Alle“ richtet sich ein und plant die nächsten Schritte. Zuspruch gibt es dafür von der Linken, die CDU verweist dagegen auf das Eigentumsrecht als „Pfeiler unserer Gesellschaft“.

Es hat was von einem Ferienlager. Die ehemalige Druckerei Dondorf an der Sophienstraße ist seit Samstag besetzt. Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner nehmen sich aber auch Zeit für den Sommer. Ein Grüppchen sitzt gemütlich am Grundstückseingang. Ein anderes diskutiert entspannt auf dem Hof. Zwei Menschen spielen Tischtennis, das Zimmer für freies Malen ist zwar verwaist, unzählige Exponate belegen aber, dass hier emsig gewerkelt worden ist. Lilly und Fritzi führen derweil den Gast von der Presse herum.

Zumindest bis Sonntag war die Besetzung geduldet, das sei die offizielle Ansage von Unikanzler Albrecht Fester gewesen, sagt Lilly. Am Montag hat die Gruppe aber niemanden erreichen können. Zeit, Pläne zu schmieden. Viel Zuspruch erhalte man aus der Nachbarschaft, im Gegenzug biete man allen Menschen Räume an. Für Kunstprojekte etwa. Fritzi sagt, sie träume schon länger von einem Raum für Tanz-Performances. Ein Sportzimmer gebe es auch, jemand habe Matten gespendet.

Nicht alle Reaktionen sind positiv. Im Laufe des Montags hat es wohl eine ruppige Auseinandersetzung mit Angreifern gegeben. Die hätten Bilder und Transparente abgerissen, verbal gedroht und auch ein Cuttermesser geschwenkt. Einer der Angreifer habe eine gut sichtbare Tätowierung aus der rechten Szene getragen. Das Kollektiv ordnet die Eindringlinge der Goethe-Uni zu.

Wie lange die Besetzung geduldet wird, blieb am Montag noch offen. Den ganzen Tag über hat es dazu wohl Gespräche gegeben zwischen der Goethe-Universität und dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, das seine Räume derzeit am Grüneburgweg hat.

Von 2027 an will das Institut das Gelände der Druckerei an der Sophienstraße nutzen. Anders als zunächst geplant, soll das Gebäude wohl nicht erhalten bleiben. Die Räume seien zu eng, moderne Standards bei Schall- oder Brandschutz seien nicht einzuhalten, hieß es vom Max-Planck-Institut. So läuft es auf einen Abriss des Gebäudes hinaus, das nicht denkmalgeschützt ist. Viele Anwohnerinnen und Anwohner bedauern das. Auch der Ortsbeirat hat sich für einen Erhalt ausgesprochen.

Das Gelände gehöre dem Land Hessen, sagt ein Sprecher des Max-Planck-Instituts, die Zuständigkeit liege bei der Universität. Insofern müsse die Hochschule entscheiden, wie mit der Besetzung umzugehen sei. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, sagt Universitätssprecher Olaf Kaltenborn. Und so ist es denkbar, dass in den nächsten Tagen die Polizei an der Sophienstraße anrückt und die Besetzung beendet. Ausgemachte Sache ist das nicht.

Die Linke im Römer zeigt sich am Montag solidarisch mit den Besetzerinnen und Besetzern. „Wir unterstützen die Forderungen der Initiative, das historische Backsteingebäude zu erhalten und künftig als selbstverwaltetes Kulturzentrum zu nutzen“, sagt der planungspolitische Sprecher Eyup Yilmaz. Nicht-kommerzielle Räume seien Mangelware in Frankfurt. „Die Dondorf-Druckerei könnte sich zu einem wichtigen kulturellen Zentrum mit Signalwirkung entwickeln, in dem Räume für vielfältige soziale und künstlerische Projekte geschaffen werden, die für die Allgemeinheit geöffnet sind“, so Yilmaz.

Die CDU sieht das anders. „Das Eigentumsrecht ist ein fundamentaler Pfeiler unserer Gesellschaft“, sagt Landtagskandidatin Tanja Jost. Eine Hausbesetzung hebele dieses Recht aus. Das schwäche die „Grundlagen unserer Rechtsordnung“. Es gebe andere Wege, um die Zukunft der Dondorf-Druckerei zu gestalten, wie beispielsweise das Engagement in politischen Prozessen. Der Ortsbeirat oder das Stadtparlament seien die zuständigen demokratischen Gremien.