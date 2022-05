Umfrage zum Leben in Eckenheim

Von: Fabian Böker

Teilen

Laetitia ten Thije ist gespannt auf die Antworten. © Peter Jülich

Quartiersmanagerin Laetitia ten Thije interessiert sich für Kritik und Ideen der Menschen im Stadtteil. Das soll die Basis ihrer künftigen Arbeit darstellen.

Als Laetitia ten Thije im November ihren neuen Job als Quartiersmanagerin in Eckenheim angetreten hat, galt für sie ein Grundsatz: „Ich werde jetzt hier nicht von außen reinkommen und den Menschen erklären, was sie zu tun haben oder was hier passieren soll.“ Jetzt füllt sie diese Haltung mit Leben, indem sie ihre erste große Aktion im Stadtteil durchzieht: eine Umfrage unter den Eckenheimern und Eckenheimerinnen.

Salopper Titel: „Wie läuft’s in Eckenheim?“ Die Umfrage soll dazu dienen, ein genaueres Bild vom Leben im Stadtteil zu bekommen und gleichzeitig das neue Angebot Quartiersmanagement vorzustellen. Ten Thije will auf diesem Weg Erfahrungen, Fragen, Kritik, Bedarfe und vor allem Anregungen aufnehmen und sammeln. Sie will erfahren, was die Menschen umtreibt, welche Ideen sie haben, was sich verbessern lässt, was fehlt und was gut läuft. Sie will wissen, wo die Bürger und Bürgerinnen schon aktiv sind, wo sie sich noch einbringen wollen.

Termine und Infos Alle Termine gibt es unter www.caritas-frankfurt.de/qm-eckenheim. Sprechzeiten bietet Laetitia ten Thije, die ihr Büro in der Eckenheimer Landstraße 326 hat, dienstags von 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr an. Erreichbar ist sie telefonisch unter 01 51 / 58 04 55 16 oder per E-Mail an laetitia.tenthije@caritas-frankfurt.de.

Die Umfrage findet – zumindest derzeit – nicht digital statt. Und das ganz bewusst. „Es soll nicht einfach nur eine Abfrage von Daten sein“, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin. „Die Umfrage soll dazu dienen, dass wir uns besser kennenlernen.“

Geschehen soll das bei insgesamt 13 Vor-Ort-Terminen. Der Auftakt erfolgte am Montag, am heutigen Donnerstag ist ten Thije – mit Kaffee und Kuchen im Gepäck – von 10 bis 13 Uhr in der Engelthaler Straße 344, auf Höhe der Schneiderei, anzutreffen. Am Samstag, 7. Mai, steht sie ebenfalls von 10 bis 13 Uhr am Hak-Supermarkt in der Sigmund-Freud-Straße 72. Weitere Termine folgen dann bis Ende Juni. Etwa 15 bis 20 Minuten dauert die Befragung.

Am Ende der Umfrage steht dann eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse. Wichtiger aber wird ten Thije die eigene Auswertung sein. Denn die soll „Basis für meine zukünftige Arbeit sein“. So will sie ihren Ansatz, Impulsgeberin und Schnittstelle zu anderen Akteuren zu sein, erfüllen. Sie hatte schon zu ihren Antritt gesagt, dass es nicht ihr Job sei, den Menschen im Stadtteil vorzuschreiben, wie es zu laufen habe. „Das sollen sie mir selbst sagen.“

Die Umfrage will sie dann auch nutzen, um Personen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen. Jetzt freut sich die 55-Jährige aber erst einmal auf die vielen Begegnungen mit Menschen, auf die Antworten und auf die sich daraus ergebenden Erkenntnisse für ihre Arbeit.

Alle Termine gibt es unter www.caritas- frankfurt.de/qm-eckenheim. Sprechzeiten bietet Laetitia ten Thije, die ihr Büro in der Eckenheimer Landstraße 326 hat, dienstags von 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr an. Erreichbar ist sie telefonisch unter 01 51 / 58 04 55 16 oder per E-Mail an laetitia.tenthije@ caritas-frankfurt.de.