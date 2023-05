Eberbach am Neckar

In Eberstadt kann man machen, was man in einer historischen Kleinstadt so macht: bummeln, wandern und einkehren.

Beim Ortsnamen Eberbach denkt man in Hessen meist an das bedeutende romanische Kloster im Rheingau, in Baden-Württemberg hingegen eher an eine der nördlichsten Städte des Landes, deren malerische Altstadt schon nördlich des Neckars am Fuß des Odenwalds liegt. In Eberstadt kann man machen, was man in einer hübschen historischen Kleinstadt mit viel Tourismus eben so macht: Schiffchen fahren, durch die Gässchen bummeln, in einem der vielen Cafés einkehren. Oder man geht auf Wanderschaft, was sich in einer so schön gelegenen Gegend mit tief ausgeschnittenem Flusstal und bewaldeten Bergkuppen natürlich anbietet. Die Stadtverwaltung hat eine ganze Reihe von Touren ausgearbeitet (zu finden auch auf www.eberbach.de), darunter die 18 Kilometer lange Streckentour nach Zwingenberg (Baden), die durch die legendäre Wolfsschlucht führt. Dann ist das zwar keine ganz exakte Bahn-Rundtour, aber auch von Zwingenberg kommt man mit einem Mal umsteigen und der S-Bahn wieder zurück nach Hause. aph

Entfernung: Rund 110 Kilometer

Fahrtzeit: 1 Stunde 51 Minuten, Direktverbindung alle zwei Stunden mit Regionalbahn ab Frankfurt-Hauptbahnhof