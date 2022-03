Ebbelwei-Express: Frankfurter Kult-Straßenbahn nimmt wieder Fahrt auf

Rhein-Main Folklore

Der Ebbelwei-Express ist zurück: Nach mehreren langen Corona-Pausen nimmt die kultigste Straßenbahn Frankfurts ihre Fahrt durch die Stadt wieder auf.

Frankfurt – In Frankfurt hält langsam wieder ein Stück Normalität Einzug: Der Ebbelwei-Express, Traditionsbahn und Kultobjekt zugleich, ist laut Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) seit Samstag (19.03.2022) wieder fahrplanmäßig auf den Gleisen der Mainmetropole unterwegs. Die VGF hatte den Betrieb des Ebbelwei-Express aufgrund der Corona-Pandemie wiederholt eingestellt*.

Der Zustieg zur Rundfahrt der Straßenbahn, in der Apfelwein und andere Getränke ausgeschenkt werden, ist wie gewohnt an jeder „Ebbel-Ex-Haltestelle“ in Frankfurt* möglich. In der Bahn gelten wegen der Corona-Pandemie weiterhin 3G-Regel und Maskenpflicht. Zum Genuss des namensgebenden Ebbelweis und anderer Getränke dürfen die Masken natürlich abgenommen werden.

Ebbelwei-Express in Frankfurt: Umleitungen machen auch vor Kultbahn nicht Halt

Am Wochenende vom 26. und 27. März fährt der Ebbelwei-Express wegen Arbeiten am Börneplatz in beiden Richtungen über Sachsenhausen und nicht durch die Frankfurter Altstadt. An den Wochenenden vom 2. bis einschließlich 24. April ist der Ebbelwei-Express wegen Bauarbeiten auf diversen Gleisabschnitten gar nicht unterwegs.

Ab Samstag, 30. April, fahren die Bahnen bis Juni zum Westbahnhof, da die sonst genutzte Messe-Schleife wegen Bauarbeiten nicht genutzt werden kann. Am 1. Mai fällt der Ebbelwei-Express aufgrund eines Radrennens komplett aus.

Apfelwein, oder besser Ebbelwei: Das Frankfurter Kultgetränk

Frankfurts Kultgetränk ist bekanntlich Apfelwein. Doch wo gibt es eigentlich den besten goldenen Trunk? Eine Ebbelwei–Umfrage unter unseren Lesern* gibt eine – durchaus anfechtbare – Antwort.