Fußballkreis Frankfurt will bei Unsportlichkeiten hart durchgreifen

In diesen Tagen beginnt die Saison im Amateurfußball. Funktionär Rainer Nagel kündigt empfindliche Strafen bei Gewaltexzessen und Beleidigungen an.

Frankfurt – Der Trainer, der jüngst bei einem Frankfurter Fußballverein anheuerte, hatte sich das alles ganz einfach vorgestellt. Klar, er war vor einiger Zeit wegen Unsportlichkeit bis Herbst gesperrt worden. Aber das geschah nicht in Frankfurt, sondern in einem benachbarten Fußballkreis. Wer sollte bei seinem neuen Verein schon davon wissen? Also stellte er sich an die Seitenlinie und betreute sein Team. Doch schnell spielte ihm der Zufall übel mit. Bei einem Spiel traf er eine Frau, die als Beisitzerin an dem Verfahren gegen ihn beteiligt war. Diese meldete die unerwartete Begegnung – und nun ist der Trainer eben bis ins Jahr 2024 gesperrt.

Der Mann, der diese Geschichte erzählt, heißt Rainer Nagel, ist 79 Jahre alt und Kreisfußballwart für Frankfurt. Was dem Trainer widerfuhr, soll Standard werden im Fußballkreis Frankfurt, sagt Nagel: Unsportlichkeiten müssen hart bestraft werden – und wer die Strafe nicht akzeptiert, wird eben noch härter bestraft. So hat es der Fußballkreis Frankfurt für die in diesen Tagen beginnende Saison der Amateur- und Jugendmannschaften festgelegt, so hat es Nagel den Teams auch kommuniziert. „Anders geht es nicht mehr“, sagt der Funktionär.

Fußball-Funktionär über Gewalt: „So schlimm war es noch nie“

Bisweilen klingt Nagel desillusioniert. Im Jahr 1961 betreute er erstmals eine Jugendmannschaft, seitdem beschäftigt er sich Wochenende für Wochenende mit dem Fußball in Frankfurt. Beleidigungen, Gewaltexzesse, das alles hat er in den vergangenen Jahrzehnten zur Genüge mitbekommen. „Aber so schlimm wie derzeit war es noch nie“, sagt Rainer Nagel.

Der Kreisrechtsausschuss, der sich nur mit den allergrößten Unsportlichkeiten beschäftigt, habe in der vergangenen Saison 51 Sitzungen abhalten müssen. „Das ist Irrsinn“, sagt Nagel. Ein negativer Höhepunkt: Nach einem Fußballspiel in Enkheim stürmt ein Vater aufs Feld und droht dem 15 Jahre alten Schiedsrichter mit Enthauptung. Das Video dazu ging viral. Und auch der Tod des 15 Jahre alten Paul vom JFC Berlin beim Pfingstturnier in Frankfurt hat Nagel schockiert. Auch wenn der Wettbewerb, bei dem Paul von einem Gegenspieler aus Metz nach Ende der Partie niedergeschlagen wurde, nicht unter der Verantwortung des Frankfurter Fußballkreises stattgefunden habe, wie Nagel erklärt.

Sportjugend Frankfurt sieht Bedarf nach Prävention

So kann es nicht weitergehen auf den Fußballplätzen – das findet auch die Sportjugend Frankfurt und hat als Reaktion auf die Gewalttat an Pfingsten 21 Jugendspieler:innen zu einem runden Tisch eingeladen. Das Ergebnis: Die jungen Fußballerinnen und Fußballer wünschen sich mehr Prävention, damit es gar nicht erst die Übergriffe gibt, die dann vor dem Rechtsausschuss verhandelt werden.

Schulungsangebote zum Umgang mit Gewalt auf dem Sportplatz gibt es zwar. Doch diese seien den jungen Spielerinnen und Spielern oft nicht bekannt, schreibt Jochen Golle, Leiter der Geschäftsstelle der Sportjugend, in seiner Zusammenfassung des Treffens. Unter anderem wünschen sich die Fußballer:innen Rituale wie Shakehands vor dem Anpfiff, die die Position des Schiedsrichters stärken. Und: Die Fußballverbände sollten sich überlegen, Belohnungen für besondere Fairness auszuloben.

Neu ist das Gewaltproblem im Fußball indes nicht. Schon 2014 hätten die Vereine im Fußballkreis einen Zehn-Punkte-Plan gegen Gewalt im Amateursport aufgestellt, heißt es im Papier der Sportjugend. Wobei manche Ideen nicht umgesetzt worden seien. Eine angedachte Taskforce „Eskalation“, die sich schnell um besonders schwere Fälle kümmern sollte, sei nie eingerichtet worden. (Georg Leppert)

