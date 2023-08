Frankfurter Moschee wird bedroht

Von: Pitt von Bebenburg

Der Koran ist den Musliminnen und Muslimen heilig. Drohbriefschreiber provozieren mit angeblichen Suren. © Boeckheler

Gemeindeverband Ditib ist nach Drohschreiben in Sorge. Der Rat der Religionen Frankfurt zeigt sich entsetzt, aber nicht wirklich überrascht

Die Drohungen gegen Moscheen in Deutschland nehmen kein Ende. In der Ditib-Zentralmoschee im Frankfurter Bahnhofsviertel ist in dieser Woche ein Schreiben voller Hass, Beleidigungen und Drohungen eingegangen. Das berichtete der hessische Landesvorsitzende des türkisch-sunnitischen Gemeindeverbandes Ditib, Salih Özkan, der Frankfurter Rundschau.

Schon am Wochenende hatte Özkan der FR mitgeteilt, Ditib-Gemeinden in Hessen seien von einer Serie von Drohschreiben betroffen, wie sie auch an Moscheegemeinden in anderen Bundesländern verschickt worden waren. Sie enthalten Hakenkreuze, Bezüge zur rechtsextremen Drohserie „NSU 2.0“ und das Bild des rassistischen und muslimfeindlichen Attentäters von Hanau. Er hatte am 19. Februar 2020 zehn Menschen getötet. Die Drohbriefserie habe mit dem Terror von Hanau begonnen, sagt Özkan.

Gewaltphantasien gegen Muslime

Der Landesvorsitzende schätzt das aktuelle Schreiben, das in einem anderen Stil verfasst wurde, als „wesentlich problematischer und bedrohlicher“ ein. Es umfasst fünf eng beschriebene Seiten und ist illustriert unter anderem mit einer Karikatur des Propheten Mohammed, der als „Dreggsagg“ (Fränkisch für Drecksack) herabgewürdigt wird. Der Autor, der sich selbst als „Imam al-Mahdi“ bezeichnet, verbreitet im Duktus von Suren aus dem Koran Gewaltphantasien gegen Muslime, die als „Museltürken“ oder „verblödete Parasiten“ verunglimpft werden. Ihnen sei „nur durch rohe Gewalt“ beizukommen.

Özkan sagte, das Schreiben sei an die Polizei weitergeleitet worden. Bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft hieß es am Mittwoch auf Anfrage, es gebe kein Ermittlungsverfahren zu diesem Fall. Ob zu anderen Fällen von Drohungen gegen muslimische Gemeinden ermittelt werde, wollte eine Sprecherin der Anklagebehörde nicht sagen. Sie verwies darauf, „dass zu etwaigen laufenden Ermittlungsverfahren und etwaigen Erkenntnissen zu diesem Themenkreis keine Auskünfte erteilt werden können“.

Pamphlet in Schlüchtern

In der vorigen Woche war laut Ditib in der Moschee in Schlüchtern ein Pamphlet eingeworfen worden, das in deutscher und türkischer Sprache von einer angeblich bevorstehenden „Moslem-Revolution“ fantasierte. Dieses Schreiben enthielt den Namen eines angeblichen Absenders. In den Monaten zuvor waren Drohschreiben in mehreren Moscheen eingegangen, so ein Zettel mit der Aufschrift „Türken raus“, der an die Gemeinde in Gelnhausen adressiert war. Hierin wurde ein Paar aus Osnabrück als scheinbarer Urheber diskreditiert.

Die Ermittlungsbehörde in Osnabrück geht davon aus, dass die Serie von Drohschreiben unter Bezug auf „NSU 2.0“ oder Hanau von einer einzigen Person zu verantworten ist. Inzwischen werde in 34 Fällen ermittelt. Die meisten davon beträfen Moscheegemeinden in Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen, sagte ein Sprecher. Auch einzelne christliche Gemeinden hätten solche Drohschreiben erhalten.

Nancy Faeser: Konsequent entgegentreten

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von Bedrohungen, denen „sehr konsequent und frühzeitig“ entgegengetreten werden müsse. „Diese menschenverachtenden Straftaten müssen konsequent verfolgt werden“, sagte sie der FR. Schutzmaßnahmen müssten „vor Ort laufend und sehr sorgfältig geprüft“ werden.

Auch im Rat der Religionen Frankfurt werden die Drohungen mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Sie könnten allerdings nicht überraschen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Joachim Valentin, als Vertreter der katholischen Kirche. Es handele sich um „eine neue Eskalation eines tief in dieser Gesellschaft existierenden Hasses“. Die verbreitete Muslimfeindlichkeit werde in der säkularen Gesellschaft gerne übersehen, fügte Valentin hinzu.

Saber Ben Neticha, muslimischer Vertreter im Rat der Religionen, sagte, eine Zunahme von Anfeindungen sei „definitiv zu bemerken“. Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft diese Entwicklung zur Kenntnis nehme.