Drei Wochen „Kultur für alle“ in der Frankfurt City

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Über die Jahre gleichbleibend ein Genuss: Grüne Soße auf dem Festivalmarkt. © ROLF OESER

Die Grüne-Soße-Festspiele locken auch in diesem Sommer unter freiem Himmel auf den Roßmarkt – und bei freiem Eintritt.

So langsam wurde das Publikum schon unruhig – was ist denn in diesem Jahr mit dem Grüne-Soße-Spektakel in der Innenstadt? Seit Freitag ist klar: Es läuft, die Finanzierung steht. Das war wichtig, denn wie in den vergangenen beiden Jahren gilt: Der Eintritt ist zu fast allen Veranstaltungen frei.

Vom 23. Juni bis zum 15. Juli locken die Grüne-Soße-Festspiele mit „Frankfurts schönster Open-Air-Arena“ auf den Roßmarkt. Dann wechseln sich Comedy, Rock und Pop, Oper, Poetry Slam und Zauberei auf der Bühne ab. Mit dabei sind Bands, Künstlerinnen und Künstler wie etwa die Rodgau Monotones, Kick La Luna, Sabine Fischmann, Revolte Tanzbein, Gastone, die Schirn Big Band, Johannes Scherer, die Night Queens, Roy Hammer und viele andere. Auf dem zugehörigen Festspiele-Markt gibt es dann regionale und internationale Köstlichkeiten rund um die Grüne Soße.

Warum weiterhin im Freien und nicht wie vor Corona im Zelt? Weil an den nötigen geregelten Vorverkauf im November noch nicht zu denken war. Vor allem aber: Drei Wochen Sommerprogramm mit Auftrittsmöglichkeiten für gut 200 Kunstschaffende der Region halfen sowohl dem Publikum als auch der Musik- und Comedyszene ein gutes Stück durch die Pandemie. Und: „Post-Corona, Inflation und Energiekrise erfordern es nach wie vor, für die Kultur neue Wege zu gehen“, betonen Maja Wolff und Torsten Müller, die Köpfe des seit 2008 erfolgreichen Grüne-Soße-Festivals: „Gerade jetzt sind Menschen mehr denn je auf den freien Zugang zu Bildung und Kultur angewiesen.“

Die FESTSPIELE 23 Tage lang, vom 23. Juni bis zum 15. Juli, wird der Frankfurter Roßmarkt Schauplatz der Grüne-Soße-Festspiele 2023. Der Eintritt ist (abgesehen von der Teilnahme an den Abstimmungen über die beste Grüße Soße, den besten Handkäs und die beste Fleischwurst) frei. Bei den Veranstaltungen geht aber ein Hut herum, in den die Gäste Geld werfen, wenn sie können. Das vollständige Programm gibt es vom 15. Mai an auf der Internetseite www.gruene-sosse-festspiele.de Der Ticketverkauf für die drei Geschmackswettbewerbe beginnt am 19. Mai. ill

Das zu ermöglichen war Wolff und Müller wichtig – auch mit dem Wissen um die „große Herausforderung, dass die Finanzierung gestemmt werden muss“. Stadt, Land, Stiftungen und Sponsoren hätten aber mitgezogen, das Format für die Stadt zu sichern. „Gelebtes Hessen, Kunst, Kultur und natürlichen Genuss“, nennt Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (CDU) die Festspiele und freut sich, dass es gelungen ist, sie auch 2023 wieder auf die Beine zu stellen. Als „gutes Zeichen für ein neues Miteinander“ sieht Maja Wolff den Umstand, dass die Stadt dezernatsübergreifend und gemeinsam entschied. Mike Josef (SPD) werde als künftiger Oberbürgermeister die Schirmherrschaft für die Festspiele übernehmen und habe angekündigt, man werde sich „stärker um solche Kulturveranstaltungen kümmern“.

Positive Effekte für Tourismus, Stadtmarketing und Innenstadtentwicklung versprechen sich die Beteiligten von den Festspielen – und für ein soziales Frankfurt durch „Kultur für alle“. Mehr als 40 Grundschulklassen können morgens ein Kindertheaterstück über Demokratie, Mobbing und Gemeinschaft erleben. Erneut soll eine 60-Meter- Klimawand ein Zeichen für die Umwelt setzen. Zwei Industriespülmaschinen ermöglichen den Einsatz von Mehrweggeschirr.

Und der beliebte Wettbewerb um die beste Grüne Soße der Stadt? Läuft auch. Plus Handkäs- und erstmals auch Fleischwurst-Contest. Das ist der einzige Festivalbestandteil, für den eine Anmeldung und auch ein Eintrittspreis anfallen: 24 Euro pro Probierset inklusive Getränk und Abstimmkarte. Am 15. Juli ist das Finale der sieben besten Grünen Soßen mit großer Bühnenshow.