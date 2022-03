Parken im Marbachweg

Radweg statt Parkplätze. Der Umbau im Marbachweg hat für viel Unmut gesorgt. © Thelen

CDU und FDP im Ortsbeirat 9 wollen über weitere Pläne im Marbachweg frühzeitig informiert werden. Die Sanierung der Straße verbunden mit dem Wegfall von Parkplätzen beschäftigt das Stadtteilparlament auch in seiner kommenden Sitzung.

Der Wegfall von zirka 17 Parkplätzen im Marbachweg zwischen Eschersheimer Landstraße und Bertramstraße durch die Verbreiterung des dort verlaufenden Radwegs wird den Ortsbeirat 9 auch in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. März, beschäftigen. Der gemeinsame Ortstermin am 10. März mit Vertretenden der Stadt (wir berichteten) hat nicht alle Streitpunkte klären können.

Verärgert hatten sich Ortsvorsteher Friedrich Hesse (CDU) und Ortsbeiratsfraktionen darüber gezeigt, dass sie Ende 2021 seitens der Stadt nicht über die anstehenden Bauarbeiten im Marbachweg und den Folgen informiert worden waren. Erst im Zuge der Sanierung des kombinierten Rad- und Fußwegs habe sich laut Mobilitätsdezernat offenbart, dass zum Schutz der Radfahrenden das Parken dort künftig nicht mehr gestattet werden kann, da der Platz nicht ausreicht. Das hatte zu einem Aufschrei in der Nachbarschaft geführt. Viele Anwohnende wandten sich mit ihrer Kritik an den Ortsbeirat.

Um künftig solche Situationen zu vermeiden, fordern CDU und FDP in einem gemeinsamen Antrag „dem Ortsbeirat alle weiteren Maßnahmen in diesem Zusammenhang sowie zu ähnlich gelagerten Fällen so rechtzeitig und in der gebotenen Form vorzulegen, dass die ordnungsgemäße Ausübung der Beteiligungsrechte des Ortsbeirats gewährleistet ist“.

Zudem möchten beide Fraktionen wissen, welche weiteren Arbeiten im Marbachweg geplant sind und ob es möglich ist, den Straßenabschnitt mit Bäumen zu bepflanzen. Der Abstand zwischen den Bäumen sei so zu bemessen, dass zwischen ihnen Stellplätze eingerichtet werden können, die im Bedarfsfall auch als Behindertenparkplätze fungieren. Sollte der Marbachweg in seinem weiteren Verlauf bis zur Eckenheimer Landstraße saniert werden, könne diese Idee umgesetzt werden, die ein Nachbar beim Ortstermin vorschlug.

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD regen an, zwischen Eschersheimer Landstraße, Marbachweg, Eckenheimer Landstraße und Alleenring eine Anwohnerparkzone einzurichten sowie den Parkraum, auch an der Bertramswiese, zu bewirtschaften. Weitere Anwohnerparkzonen sollen sukzessiv und zeitnah in dem Gebiet folgen. Denn in diesen Bereichen im Stadtteil Dornbusch herrscht ein hoher Parkdruck, so Grüne und SPD. Verursacht unter anderem durch Pendler:innen, die beim Hessischen Rundfunk oder Polizeipräsidium arbeiten.

Der Ortsbeirat 9 tagt am Donnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr im Saalbau Ronneburg (Gelnhäuser Straße 2, Palas-Saal). Die Platzkapazität ist begrenzt. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Es gilt die die 3G-Regelung.