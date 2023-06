Frankfurt: Eine Oase fürs Miteinander im Dornbusch

Von: Boris Schlepper

Im Juli 2022 hatte die Stadtteil-Initiative schon einmal in die Mierendorffstraße eingeladen. © ROLF OESER

Die Stadtteil-Initiative Dornbusch will grünen und begegnungsfreundlichen Raum schaffen. Für Sonntag lädt sie zum Aktionstag in die Mierendorffstraße ein.

Die meiste Zeit des Jahres ist der Platz vor der evangelischen Dornbuschkirche eher trist. Große Parkplätze und Asphalt beherrschen die Mierendorffstraße unweit der Wöhlerschule. Das will die Stadtteil-Initiative „Projekt Dornbusch. Wir machen Platz“ ändern. Wie das Areal liebens- und lebenswerter genutzt werden könnte, will sie am Sonntag zeigen. Dann lädt sie von 14 bis 18 Uhr gemeinsam mit Food-sharing Frankfurt zum Nachbarschaftsstraßen-Aktionstag in den unteren Abschnitt der Straße.

Unter dem Motto „Eine Oase fürs Miteinander“ will die Projekt-Initiative zeigen, wie frei sich Erwachsene und Kinder eigentlich auf den Straßen des Stadtteils bewegen könnten, wenn nicht überall dem Autoverkehr der Vorrang gewährt würde, sagt Initiatorin Katja Böhne. Die täglichen Wege der Menschen im Dornbusch seien vom ununterbrochenen Durchgangsverkehr und unverhältnismäßig viel Parkraum behindert und dominiert.

Dabei heizten sich gerade die asphaltierten Flächen im Sommer massiv auf, betonen Böhne und ihre Mitstreiterinnen Patricia Immler und Sylvia Kunze. „Unser Plan für den Platz an der Dornbuschkirche sieht daher eine menschengerechte Gestaltung vor – mit umfassender Begrünung, Möglichkeiten zur Abkühlung und vor allem einer Stadtmöblierung, die die nachbarschaftliche Begegnung fördert.“

Denn bislang gebe es im Dornbusch nicht viel, wo sich Menschen treffen könnten, so Böhne, „es gibt nichts Community-Artiges“. Der Platz an der Eschersheimer Landstraße / Ecke Marbachweg sei zu laut und von Straßen und U-Bahnen umgeben. „Wir wünschen uns einen Raum, wo alle zusammenkommen können“, so Böhne. Familien mit Kindern ebenso wie ältere Menschen. In anderen Städten wie Paris sei dies möglich, „doch hier traut man sich nicht“.

Wie das aussehen könnte, können Gäste am morgigen Sonntag sehen. Dann wird die Mierendorffstraße für das Kinderspielmobil, Pflanzaktionen und gemeinsame Outdoor-Aktivitäten freigeräumt. „Außerdem wollen wir den Blick für den unscheinbaren, aber für das Ökosystem dringend benötigten Pflanzenbewuchs in den Asphaltritzen schärfen“, so die Initiative.

Die Aktivist:innen von „Foodsharing Frankfurt“ wollen den verantwortungsvollen Umgang mit Nahrungsmitteln zeigen und laden die Teilnehmer:innen zum gemeinschaftlichen Essen ein. Auf dem Programm stehen außerdem Reden, Yoga-, Musik- und Tanz-Performances, die alle das Thema „solidarisches und klimagerechtes Miteinander und urbane Klimaresilienz“ in den Fokus nehmen, kündigt Böhne an.