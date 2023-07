Dornbusch: Die Eschersheimer ebenerdig queren

Von: Judith Dietermann

Der Ortsbeirat 9 startet einen neuen Versuch für den Umbau an der Kreuzung zur Hügelstraße.

Es gab Pläne und Diskussionen, Vorstellungen, Fragen und Anträge im Ortsbeirat 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim). Und trotzdem ist an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Hügelstraße alles wie immer. Um von der einen auf die andere Straßenseite zu kommen, muss man in den Tunnel quasi abtauchen, denn die oberirdische Querung ist seit 2009 vom Tisch. Weil Ortsbeirat und Stadt nicht zusammenfanden.

Letztere machten damals deutlich: Der Überweg kann aus Platzgründen nur kommen, wenn die Unterführung dicht gemacht wird. Der Verkehrsausschuss stimmte den Plänen gar mehrheitlich zu, der Ortsbeirat allerdings nicht. Und so ist es eben, wie es ist.

Bis jetzt. Denn mit ihrem gemeinsamen Antrag im Januar haben Grüne und SPD im Neuner, das Thema wieder aus der Schublade geholt. Indem sie nachfragten, ob es mittlerweile neue Kenntnisse zu einer oberirdischen Kreuzung geben würde. Und auf der Tagesordnung für die morgige Sitzung gibt es einen weiteren Antrag: Damit bitten die Grünen den Magistrat, die Planungen von einst dem Ortsbeirat doch noch einmal vorzustellen. Mit dem Hinweis in der Begründung, dass es immer wieder den Wunsch von Bürgern und Bürgerinnen nach einer barrierefreien oberirdischen Querung an der Kreuzung gebe. Und: Die Umsetzung etwas weiter südlich, an der Kreuzung zum Marbachweg, die nun ein Jahr existiert, habe sich mittlerweile bewährt. Dort ist die Unterführung übrigens erhalten geblieben.

Bei den Untersuchungen vor mehr als 15 Jahren, hatte der Magistrat in seiner Stellungnahme erklärt, seien mehrere Varianten untersucht worden. Die seien auch allesamt dem Ortsbeirat vorgestellt worden. Dabei sei eben deutlich geworden, dass eine Lösung mit Beibehaltung von jeweils zwei durchgängigen Fahrstreifen, Verbindungen zwischen den Haltestellen und der B-Ebene über Treppen sowie barrierefreie Rampen von den Überwegen zu den Bahnsteigen innerhalb der verfügbaren Flächen nicht entwickelt werden könnte. Woraus sich die favorisierte, weitgehend beschlusskonforme Lösung ergeben habe: die Aufgabe der Treppen zwischen den Stationen und der B-Ebene.

Unabhängig vom damaligen ablehnenden Votum des Ortsbeirates, betont der Magistrat, würde die damalige Planung aus heutiger Sicht alleine aufgrund der aktuellen Qualitätsanforderungen an die Radverkehrsführung wohl so ohnehin nicht mehr weiter verfolgt werden.

Trotzdem könnten die Pläne von einst dem Ortsbeirat – einen mehrheitlichen Beschluss des Grünen-Antrages vorausgesetzt – noch einmal vorgestellt werden. Wohlwissend, dass sie so nicht realisierbar wären. Aber wer weiß – vielleicht gibt es neue Ideen und Vorschläge und irgendwann einmal kann man die Kreuzung Eschersheimer Landstraße / Hügelstraße auch oberirdisch passieren.

Der Ortsbeirat tagt am morgigen Donnerstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal von Sancta Familia, Am Hochwehr 11, in Ginnheim.