Brache an Raimundstraße könnte Iranischer Garten werden

Von: Judith Dietermann

Iranisches Generalkonsulat stimmt Grundstückstausch mit Stadt zu. Die Umgestaltung der Fläche ist Teil des Grüne Ypsilons – der Grünzug, der Ginnheim und den Dornbusch verbinden soll.

Das iranische Generalkonsulat hat den Vertragsentwurf der Stadt Frankfurt freigegeben, demnach der Iranische Garten an der Raimundstraße am Konsulat wohl realisiert werden kann. Das berichtete Michael Lennartz vom Grünflächenamt in der Sitzung des Ortsbeirates 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim) am Donnerstag.

Seit 20 Jahren setzt sich das Gremium dafür ein, die nicht zugängliche und zugewucherte Fläche zwischen Platen- und Raimundstraße umzugestalten und nutzbar zu machen. Bislang scheiterte das Vorhaben, da sich das Areal in Besitz der Republik Iran befindet und ein Grundstückstausch mit der Stadt nötig ist. Der laut Lennartz auf der Zielgeraden ist. „Wenn der Vertrag von der Stadtverordnetenversammlung freigegeben ist, können wir Planer beauftragen und loslegen“.

Die Frankfurter SPD im Römer hatte im Februar gefordert, dass die Stadt nicht länger mit dem Iran über den Grundstückstausch verhandeln solle. Stattdessen sollte sie ein Enteignungsverfahren für das dem Iran gehörende unbebaute Gelände einleiten. Nicht zuletzt, um ein Signal zu gegen ein „Unrechtsregime zu setzen, das wahllos Todesurteile verhängt“, hatte der Stadtverordnete Simon Witsch argumentiert. Auch lasse der Iran das Grundstück seit Jahrzehnten brachliegen.

Mit dem Grundstückstausch und der Umgestaltung der Fläche wird ein weiteres der insgesamt 26 Puzzleteile für das Grüne Ypsilon – der Grünzug, der Ginnheim und den Dornbusch verbinden soll – realisiert. Als nächstes begonnen werden soll mit dem zweiten Bauabschnitt an der Platenstraße, der Fläche zwischen Zarakali und Astrid-Lindgren-Schule, erklärte Lennartz. Der Auftrag sei vergeben, die Kampfmittelsondierung abgeschlossen, in zehn Tagen würden rund 140 Verdachtspunkte angegraben. In drei bis vier Wochen sollen die eigentlichen Arbeiten beginnen und bis Mai nächsten Jahres andauern.

Die Blühwiesenaussaat entlang der Platenstraße sei abgeschlossen, die Fläche noch eingezäunt, so der Fachmann. Auch der zweite Abschnitt soll wieder mit Beteiligung der Bürger:innen stattfinden.

Kopfschmerzen bereitet Lennartz der Bereich um die Bundesbank, die ihren Neubau plant. Was das Konzept des Grünen Ypsilons an dieser Stelle kompliziert mache. Mit der Bank stehe man in Verhandlungen, in vier Monaten wisse man mehr. Dafür werde die Brücke an der Miquelallee spätestens Anfang nächsten Jahres barrierearm umgebaut. Und: Die „Wegeverbindung Nord“ werde weiter fortgeführt. Weil die Querung über die Eschersheimer zwischen Sinai-Park und Klimsch-Anlage nun existiert, sollen die Hauptwege in den Parks – Klimsch-, Marie-Bittorf-Anlage und Fritz-von-Unruh-Anlage – befestigt werden. „Die Bau- und Finanzierungsvorlage ist in Vorbereitung und soll noch 2023 auf den Weg gebracht werden“, so Lennartz.

Festgezurrt ist das Grüne Ypsilon im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept. Doch nach sechs Jahren habe sich gezeigt, dass nicht alle Projekte realisierbar sind. Daher habe er mit dem Ministerium eine Vereinbarung getroffen, so Lennartz: Die vakanten Projekte werden auf Tauglichkeit geprüft und in Workshops neue Ideen gesammelt. Mit Bürgerbeteiligung. Einige Ideen seien bereits in den vergangenen Jahren gesammelt worden, auch vom Ortsbeirat gab es Anregungen. Wie naturnahe Spielpunkte in der Bittorf-Anlage oder mehr Treffpunkte für Jugendliche. All das könnte nun doch noch berücksichtigt werden. mit FR