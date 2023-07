Diversitätsausschuss streitet um Beleuchtung

Von: Steven Micksch

Bei der Haushaltsdebatte des Frankfurter Diversitätsausschusses gibt es viel Konsens aber auch strittige Themen. Die AfD entgleist verbal und bekommt von den Grünen Kontra.

Die Mitglieder des Diversitätsausschusses haben am Donnerstagabend über die Haushaltsanträge des Gremiums diskutiert. Mit den Etaterhöhungen für die Stabsstelle Antidiskriminierung (plus 150 000 Euro) und für das Amt für multikulturelle Angelegenheiten (plus 160 000 Euro) zeigten sich fast alle Parteien einverstanden. Auch die 50 000 Euro zur Erstellung einer Konzeption für eine Gedenktafel für die Ermordeten des rassistischen Anschlags vom 19. Februar in Hanau sowie die Förderung der Aufklärungsarbeit der Margit-Horváth-Stiftung mit 30 000 Euro fand mehrheitlichen Konsens.

Doch die Anträge der Koalition zum Kauf einer Stadtbeleuchtung für das islamischen Fastenmonats Ramadan (100 000 Euro), die Unterstützung der zivilen Seenotrettung (20 000 Euro) sorgten für mitunter heftige Debatten.

Eyup Yilmaz (Linke) fand, dass die Festbeleuchtung nicht Aufgabe der Stadt sei. Das Geld sei angesichts einer großen Armutsquote bei Kindern an anderen Stellen besser aufgehoben. Pearl Hahn (Fraktion) kritisierte die Unverhältnismäßigkeit der Summe im Vergleich zur Holocaust-Aufklärungsarbeit der Horváth-Stiftung. Ursula Busch (SPD) erwiderte, dass es gut investiertes Geld sei, wenn die oft vernachlässigten muslimischen Menschen die Beleuchtung als Zeichen der Wertschätzung verstünden.

Anna Nguyen (AfD) lehnte die Hilfe für die Seenotrettung („illegale Migration“) angesichts fehlender Wohnungen und Kitaplätze ab. Dimitrios Bakakis (Grüne) platzte der Kragen: „Den Ertrinkenden Wohnungsnot und fehlende Kitaplätze entgegenzusetzen, ist einfach nur widerlich.“ mic