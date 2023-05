Diskutier bei einem Drink

Von: Sabine Schramek

Projekt will den politischen Austausch anstoßen / Bald nicht nur in Frankfurter Lokalen

Zur Demokratie gehört, das Gegenüber zu verstehen und miteinander zu diskutieren, auch wenn die Meinungen voneinander abweichen. Um den Diskurs anzuregen, haben neun Stipendiat:innen der Jungen Akademie Frankfurt bunte Demokratiebierdeckel entwickelt. In allen Farben des Regenbogens und bedruckt mit Fragen, die herausfordern sollen. Somit möchten die Stipendiat:innen die politische Ordnung besser erlebbar machen und stärken.

„Wir wollen, dass die Bürger in entspannter Atmosphäre zum Thema miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Fabian Wiek (22), der aus Konstanz kommt. „Setzt du dich für die Rechte anderer ein – oder ruhst du dich auf deinen eigenen aus?“, „Bist du Teil eines politischen Problems – oder seiner Lösung?“ lauten Beispiele zwei der insgesamt sieben Fragen. Sie sollen bewusst provozieren. „Am liebsten in der Kneipe, am Stammtisch und nicht nur online. Wenn man sich gegenübersitzt, werden Diskussionen automatisch viel lebendiger, greifbarer, empathischer und offener“, sind sie sicher. „Diskutier bei einem Drink“ steht unten klein auf den Bierdeckeln.

„Anfangs wussten wir nicht, was wir für ein Projekt machen wollten. Wir saßen vor einem Jahr zusammen. Ich habe mir die Lampen angeguckt und gesagt, dass sie wie Bierdeckel aussehen, meinte aber eigentlich Kronkorken“, erzählt Larissa Möckel (22). „So wurde die Idee geboren.“ Sie lachen laut, als sie an die Situation des Versprechers denken, der der Beginn des Demokratiebierdeckels war. Basisdemokratisch wurde viel diskutiert, verändert und geplant, bis sie fertig entwickelt waren. Mit QR-Code, der zur Internetseite führt, damit die Diskussionen auch im digitalen Raum geführt werden können. Beim Demokratieslam der Jungen Akademie Frankfurt im vergangenen Oktober sei das Projekt Demokratiedeckel vom Akademie-Förderverein mit dem Inspiratio-Preis ausgezeichnet worden, erzählen sie stolz. Die Volkshochschule hat ihnen eine Kooperation angeboten, als „Herzstück“ sind sie zum Paulskirchenfest am 20. und 21. Mai eingeladen mit einem eigenen Stand. Darüber freuen sie sich ganz besonders.

Ab dem 18. Mai sollen die Deckel auch in Lokalen in Frankfurt ausliegen. 52 500 Deckel wurden produziert, die Frankfurter Brauunion hat den Druck, die Lagerung und die Verteilung übernommen. Auch wenn das Stipendium für die jungen Frauen und Männer, die aus ganz Deutschland kommen, ausläuft, wollen sie weitermachen.

Die Junge Akademie Frankfurt vergibt das Stipendium in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie Frankfurt und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt.