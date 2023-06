Diskussion zur Frankfurter Innenstadt im Wandel

Von: Sandra Busch

Karstadt auf der Zeil schließt. © Peter Jülich

Die Entwicklung der Frankfurter Innenstadt steht im Fokus einer Podiumsdiskussion in der Frankfurter Innenstadt.

Wohin entwickelt sich die Frankfurter Innenstadt? Das ist das Thema einer Podiumsdiskussion des Domkreises Kirche und Wissenschaft am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr. Denn vieles ist in der Innenstadt in Bewegung. Geschäfte müssen schließen, Ladenlokale stehen leer. Veränderungen stehen daher in der Innenstadt an. Wie diese Veränderungen zu gestalten sind, darüber diskutieren im Haus am Dom, Domplatz 3, Stadtplaner Torsten Becker, IHK-Vizepräsident Joachim Stoll, Bruder Michael Wies von der Stiftung Franziskustreff und Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). Die Diskussion moderiert Georg Leppert, stellvertretender Ressortleiter der Redaktion Frankfurt und Rhein-Main der Frankfurter Rundschau.

Der Eintritt zur Podiumsdiskussion im Haus am Dom ist frei. Die Veranstaltung wird live auf dem Youtube-Kanal des Frankfurter Domkreises übertragen. sabu