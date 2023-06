Diskussion über lokalen Klimaschutz in Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Paul-Arnsberg-Platz in Frankfurt. © Peter Jülich

Wie kann die Klimawende in der Stadt gelingen? Darum dreht sich ein Podiumsgespräch mit Projektverantwortlichen und der Umweltdezernentin.

Wie kann lokaler Klimaschutz gelingen? Welche Bedeutung haben Projekte in Frankfurt, wenn zeitgleich riesige Länder so gut wie gar nichts für den Schutz unseres Planeten tun? Und was bewegt Menschen, immer weiterzumachen mit ihren Ideen für eine klimagerechtere Welt?

Über diese und weitere Fragen sprechen vier sachkundige Frauen bei einer Podiumsdiskussion des Frankfurter Domkreises Kirche und Wissenschaft am Montag, 3. Juli, um 19 Uhr im Haus am Dom, Domplatz 3.

Diskussion über Klimaschutz mit den Initiativen

Mit dabei sind die Frankfurter Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne), Juliane Ranck vom Verein GemüseheldInnen Frankfurt, Gudrun Schmidt von der Paul-Arnsberg-Platz-Initiative und Lena von den Fridays for Future Frankfurt. Die Moderation hat FR-Redakteur Georg Leppert.

Der Abend ist zusätzlich auch als Livestream auf dem Youtube-Kanal des Frankfurter Domkreises zu erleben.