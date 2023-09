Dippemess - jetzt erst recht!

Von: Stefan Behr

Ein Besuch auf Frankfurts traditionellem Volksfest kann ehrenvoll und ein Gewinn sein, ist in Zeiten wie diesen aber vor allem Bürgerpflicht

Als Frankfurter muss man die Dippemess einfach lieben. Es geht nicht anders. Entweder weil man sie liebt. Das gibt’s durchaus. Oder weil man sie hasst. Dann kann man ordentlich über sie abstänkern, und nichts auf der Welt liebt der Frankfurter mehr. Kurz: Dippemess muss sein.

Jetzt ist sie wieder. Heute beginnt die Herbst-Dippemess, die kleine Schwester der Frühjahrs-Dippemess. Zu klein ist sie aber nicht geraten: Insgesamt 113 Attraktionen erwarten das Publikum - zumindest dann, wenn man gewillt ist, eine Imbissbude als Attraktion zu werten. Nichts davon ist neu, nichts wirklich spektakulär, aber nichtsdestotrotz ist es gerade diesmal gottverdammte Bürgerpflicht, die Kirmes zu besuchen. Dafür gibt es drei gute Gründe.

Erstens: die Seuche. Die Branche hat sich immer noch nicht von den Nachwirkungen der Pandemie erholt. Etliche Buden sind Opfer von Corona geworden, und die, die überlebt haben, brauchen jeden Cent. Auch der traditionelle Familientag mit halbierten Preisen, der aus Seuchenschutzgründen ausgesetzt worden war, wird zumindest vorläufig nicht wieder eingeführt. Was allerdings ein Segen ist: In den vergangenen Jahren war der völlig überfüllte Festplatz an Familientagen eine Art Vorschau auf die Qualen des Fegefeuers. Mit Kindern.

Zweitens: die Angst. Die geht nämlich um. Und zwar bei den Schaustellern bezüglich der Standortfrage. Der Festplatz an der Eissporthalle wird als potentieller Platz für den Bau der Europäischen Schule gehandelt. Um gegen den möglichen Verlust des Festplatzes zu protestieren, hat der Verband der Schausteller eine Petition gestartet. Stephanie Wüst, Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing, betont zwar beim gestrigen Kirmes-Rundgang, dass die Stadt „sich zur Dippemess bekennt“ und deren Zukunft mit den Schaustellern „gemeinsam zu gestalten“. Aber es hatte ja auch damals niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten - und zack, stand das Ding in der Landschaft. Es wäre allerdings unfair, Wüst mit Ulbricht zu vergleichen: Zum einen ist sie in der FDP, zum anderen für eine Freidemokratin ziemlich cool. Sie kennt weder Höhenangst noch Schwindel und fährt Karussells, bei denen Ulbricht, der alte Schisser, mit Sicherheit gekniffen hätte.

Drittens: Eschborn. Frankfurts kleiner, aber reicher Nachbar reißt alles an sich, was nicht niet- und nagelfest ist. Selbst vor Radrennen und Börsen macht das Protzkaff nicht halt. Eschborn hat bislang keine Mega-Kirmes, bloß ein eher mickriges „Wiesenfest“, und wird nicht zögern, auch die Dippemess an sich zu reißen, falls die in ihrer Heimatstadt - das ist Frankfurt seit dem 13. Jahrhundert! - Probleme kriegen sollte.

Wer das nicht will, der begebe sich gefälligst bis zum 17. September zumindest einmal auf den Juxplatz - und sei es auch nur, um dort ein paar Dippe zu kaufen.