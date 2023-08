Die städtische Tourismus-GmbH zieht positive Bilanz zum Museumsuferfest

Muse ums Ufer

1,2 Millionen Gäste feiern weitgehend friedlich am Main. Nur mit dem neuen Sicherheitskonzept hat die Gastgeberin mehr Arbeit als sonst gehabt.

Ein sehr zufriedenes Fazit zieht am Montag Thomas Feda zum Frankfurter Museumsuferfest. Ein bisschen müde ist der Geschäftsführer der Veranstalterin Tourismus und Congress Frankfurt (TCF). Immerhin habe er an drei Tagen gut 42 Kilometer Fußweg abgespult, um sich einen Überblick zu verschaffen, was gut laufe und wo es womöglich noch Optimierungsbedarf gebe, sagte er.

Fangen wir mit dem Bedarf an: Das neue Sicherheitskonzept sei etwas aufwendiger umzusetzen gewesen als bislang. Das sind Erfahrungswerte, die die TCF erst einmal machen muss. Zu den neuen Durchfahrtssperren etwa, die die alten Betonblöcke ersetzen. Die waren immer schnell aufgestellt, findet Feda. Eine Antirutschmatte darunter und fertig. „Nach sieben Jahren war das eingespielt.“ Das neue System muss genau austariert sein, es gibt Vorschriften, wo welche Abstände nötig sind. „Aber es hat ganz gut funktioniert“, so Feda.

Ansonsten: alles prima. 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher seien zu Gast gewesen, hätten weitgehend friedlich gefeiert und sich gut amüsiert. Zumindest berichtet die Polizei nur von kleinen Vorkommnissen, und auch Beschwerden habe es recht wenige gegeben.

Ein großes Lob spricht Feda den Vertreterinnen und Vertretern des Gastlands Korea aus. Man habe gesehen, dass sie motiviert herangegangen seien und „etwas investiert haben“. Für K-Pop- oder Taekwondo-Gruppen aus Seoul etwa. Der Auftritt hat Feda so beeindruckt, dass er am Montag in der Mittagspause gleich zum nahen Koreaner geeilt sei, um Kimchi zu essen, das traditionelle koreanische Kraut.

Seit 1995 präsentiert das Museumsuferfest einen Ehrengast, der erste war Südafrika. Meist versucht die TCF, das Gastland der Buchmesse für den Auftritt zu gewinnen, das klappt aber nicht immer. Korea hatte sich in diesem Jahr selbst gemeldet, um den 140. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zu feiern. So haben sich Frankfurt in Fernost und Korea in Frankfurt als attraktives Reiseziel gezeigt.