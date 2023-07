Die „Sommerwerft“ in Frankfurt braucht Spenden

Von: Anja Laud

Teilen

Die „Sommerwerft“ endete 2022 mit einem Besucherrekord. Hier eine Szene aus einer Produktion des Antagon Theaters. © Monika Müller

Die „Sommerwerft“, das Theaterfestival am Frankfurter Main, öffnet am Freitag, 21. Juli. Festivalmacher hoffen, mit Spenden eine Finanzlücke stopfen zu können.

Das Geräusch rhythmischen Klatschens dringt in das Büro von Bernhard Bub. „Das sind die Volontär:innen, die stimmen sich auf ihren Arbeitstag ein“, sagt der Vorsitzende von Protagon. Auf dem Gelände des Kulturvereins in Fechenheim laufen die Vorbereitungen für die „Sommerwerft“, das internationale Theaterfestival an der Weseler Werft, auf Hochtouren. Von kommendem Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 6. August, bietet es Besucher:innen am Mainufer unweit der Europäischen Zentralbank wieder Theater, Tanz, Musik und Performance.

Theatermacher Bernhard Bub sitzt am Freitagmorgen in seinem Büro, um Fragen der Presse zu beantworten, während sich in der angrenzenden Kantine Künstler:innen und Volontär:innen noch schnell vor Arbeitsbeginn einen Kaffee holen. Das Programm für die Sommerwerft steht. „Remember the Future“ ist das diesjährige Thema, das die Festival-Besucher:innen dazu einladen soll, aktuelle globale Entwicklungen auf ihre Zukunftsfähigkeit zu befragen. 200 internationale Künstler:innen und Gruppen werden auftreten.

In diesem Sommer wäre es mit der „Sommerwerft“, einem der beliebtesten Kulturfestivals am Main, das im vergangenen Jahr mit 110 000 Besucher:innen einen Rekord hinlegte, fast nichts geworden. „Vor drei Monaten war noch nicht klar, ob die Sommerwerft überhaupt stattfinden kann“, sagt Bub. Der Grund: Während der Pandemie-Jahre erhielt Protagon, der Verein, der das Festival zum 22. Mal ausrichtet, vom Land Hessen aus dem zur Unterstützung von Kulturschaffenden aufgelegten Programm „Ins Freie“ fast 300 000 Euro. In diesem Jahr schmolzen die Landesmittel auf 20 000 Euro ab. Das Kulturdezernat der Stadt, die die „Sommerwerft“ mit rund 50 000 Euro unterstützt, half Protagon in der Not, aus anderen städtischen Töpfen Geld zu akquirieren. Hinzu kam Geld von weiteren Sponsoren. „Jetzt fehlen noch 30 000 Euro“, sagt der Festival-Gründer und hofft auf die Spendenfreude der Besucher:innen und gute Einnahmen in der Gastronomie.

Grundsätzlich wünscht Bernhard Bub sich eine langfristig festgelegte Förderung für die „Sommerwerft“. „Und, was genauso wichtig ist, eine langfristige Förderung für den Verein für seine durchgängige Arbeit“, sagt er und verweist darauf, dass Protagon auch die „Winterwerft“ und das Internationale Frauen-Theaterfestival organisiert und sich in vielen Projekten, etwa in der Kinder- und Jugendarbeit, engagiert.

Das Programm Die „Sommerwerft“ , das internationale Theaterfestival an der Weseler Werft im Frankfurter Osten, bietet von kommenden Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 6. August, wieder Theater, Tanz, Musik und Performance. Das diesjährige Festival-Thema „Rember the Future“ – performing arts creating community“ lädt Besucher:innen dazu ein, die aktuellen globalen Entwicklungen auf ihre Zukunftsfähigkeit hin zu befragen. 200 internationale Künstler:innen und Gruppen laden sie zu einer aktiven Teilhabe ein. Das gesamte Programm ist im Internet unter www.sommerwerft.de abrufbar. Dort ist auch ein Lageplan mit einer Übersicht der Bühnen zu finden. Veranstaltungen werden montags bis donnerstags von 17 Uhr, freitags bis samstags von 15 Uhr an angeboten. Statt Eintrittsgeldern werden Spenden erbeten. Zur Eröffnung am Freitag, 21. Juli, 21.45 Uhr, spielt das polnische Theater Teatr Ósmego Dnia „Arka“ (Die Arche), eine Inszenierung, bei der das Schiff, das sich inmitten des Publikums bewegt, im Zeitalter von Flucht und Vertreibung zum Symbol der Heimat wird. Zu den Highlights zählt ein Auftritt der Dresden Frankfurt Dance Company am Samstag, 5. August, 20.30 Uhr, mit ihrer Choreografie „One One One“. Auch Workshops , in denen Besucher:innen Neues lernen oder ausprobieren können, werden wieder angeboten, beispielsweise zu „2000 Jahre Drag“ (27. Juli, 19.30 Uhr) oder zu „Forró“´, einem brasilianischen Paartanz (28. Juli, 19.30 Uhr). Kindern werden auf der Kinderbühne freitags bis sonntags, 16 und 18 Uhr, Aufführungen geboten. Dazu gibt es viele Mitmach-Angebote. lad

Wer die „Sommerwerft“ besucht, muss dafür trotz alledem keine Eintrittskarte kaufen. Protagon bittet, wie immer, um Spenden und bleibt damit seinem Ansatz treu, Kultur für alle anzubieten. „Unsere Veranstaltungen sind offen für alle und barrierefrei zugänglich, auch finanziell“, sagt Bub. Kultur sei kein Privileg für wenige, Protagon wolle alle Menschen erreichen. Kultur, wie sie die „Sommerwerft“ biete, sei in Krisenzeiten wichtig, um überkommene Denk- und Handlungsmuster gemeinsam wahrzunehmen und in einem Dialog darüber, Wege zu finden, wie sie überwunden werden können.

OB Mike Josef (SPD), der diesjährige Schirmherr der „Sommerwerft“, wird sie am 21. Juli um 20 Uhr offiziell eröffnen. Gut eine Stunde später wird auf dem Theaterplatz eine mehrstufige bewegliche Bühne zu einem Schiff. Das polnische Theaterensemble Teatr Ósmego Dnia, das schon im Jahr eins des Festivals dabei war, wird mit „Die Arche“ ein Stück aufführen, in dem ein Schiff für Menschen, die vor Krieg und Elend fliehen, zu einer Heimat wird.

In den Tagen danach können Besucher:innen über das Festivalgelände flanieren, sich von Vorführungen faszinieren lassen oder an Workshops teilnehmen. Und wenn sie am Mittwoch, 26. Juli, „Ashes“ sehen, die neue Produktion des Antagon Theaters, wissen sie, was bleibt, wenn alles zu Asche wird. „Es sind die Lieder, Tänze und Geschichten“, sagt Bub, der künstlerischer Leiter des Theaters ist. Und genau die sind in der „Sommerwerft“ zu sehen und zu hören.