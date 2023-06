Die Frankfurter Römer-Koalition stellt Anträge für 15 Millionen Euro

Von: Sandra Busch, Florian Leclerc

Die Römer-Koalition stellt ihre Haushaltsanträge vor: (v.l.) Martin Huber (Volt), Yanki Pürsün (FDP), Tina Zapf-Rodriguez, Dimitrios Bakakis (beide Grüne), Ursula Busch (SPD). Hoyer © Renate Hoyer

Mit 171 Haushaltsanträgen will das Bündnis im Römer Schwerpunkte im Haushalt 2023 setzen, der im Juli beschlossen werden soll.

Im Spannungsfeld mit dem Haushaltssicherungskonzept, bei dem der Magistrat in Frankfurt bis 2026 116 Millionen Euro einsparen soll, hat die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt im Römer ihre Haushaltsanträge vorgestellt.

Rund 15 Millionen Euro will die Römer-Koalition zusätzlich ausgeben, davon 700 000 Euro für Anträge aus den Ortsbeiräten und 14,3 Millionen Euro für 171 eigene Anträge. Sie umfassen unter anderem die Bereiche Kultur, Soziales, Diversität, Mobilität, Umwelt und Wirtschaft. Der Stadtkämmerer muss die Ausgaben im Haushalt noch einpreisen. „Aber der Magistrat hat das bei der Entwurfsplanung des Haushalts bereits im Blick gehabt“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Tina Zapf-Rodriguez bei der Präsentation der Anträge am Mittwoch im Römer. Durch die Anträge erhöht sich das Defizit der Stadt nun entsprechend. Es lag bislang bei 48,6 Millionen Euro.

Eintritt in den Zoo Frankfurt soll nach dem Haushaltsicherungskonzept erhöht werden

Weil die Stadt ein Defizit erwirtschaftet, muss sie dem Innenministerium ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorlegen. Das HSK wurde am Freitag vom Magistrat beschlossen. Darin steht unter anderem, dass der Eintritt in den Frankfurter Zoo für Erwachsene in zwei Stufen von 12 auf 16 Euro erhöht werden soll. Städtische Museen wie die Schirn Kunsthalle oder das Museum für Moderne Kunst könnten künftig bis zu 20 Euro Eintritt verlangen. Die Führungen im Zoo und in den Museen sollen teurer werden.

Die Frage, ob damit neue soziale Härten geschaffen würden, ließen die Fraktionsvorsitzenden der Koalition nicht unbeantwortet. Yanki Pürsün (FDP) wies darauf hin, das Haushaltssicherungskonzept sei ein Paket, das nicht in vollem Umfang in Kraft treten müsse. „Es bedarf einer weiteren Beschlussfassung für jede einzelne Maßnahme.“ Die Verteuerung des Anwohnerparkausweises von 25 auf 120 Euro im Jahr, die nun in Kraft treten soll, ist auch ein Teil des HSK.

Ein Schwerpunkt: Bäume nachpflanzen in Frankfurt

Ursula Busch (SPD) hielt fest, dass es weiterhin günstige Eintritte für Menschen mit Frankfurt-Pass geben werde. Kinder und Jugendliche mit dem Ticket „Kufti“ kämen kostenlos in den Zoo und Frankfurter Museen.

„Ohne unsere Anträge würden soziale Härten entstehen“, erklärte Dimitrios Bakakis (Grüne). Zwar werde der Zoo-Eintritt voraussichtlich teurer, dafür finanziere die Koalition „andere wichtige Projekte“.

In der einstündigen Ausführung konnten die Koalitionsmitglieder gar nicht alle 171 Anträge besprechen, die sie gestellt hatten, also beschränkten sie sich auf Überschriften und Stichpunkte. So nannte Tina Zapf-Rodriguez (Grüne) unter anderem ein Programm, um Bäume nachzupflanzen, einen Spielplatz, der zur Rückhaltung von Wasser dienen soll, und einen Beitrag für die Seenotrettung. Dimitrios Bakakis lag unter anderem mehr Sichtbarkeit für die queere Community am Herzen, etwa durch die Förderung des Christopher Street Days (CSD), ein Lastenrad-Sharing-Programm und mehr Geld für Bildende und Darstellende Künstler:innen.

Koalition will Ehrenamt in Frankfurt stärken

Ursula Busch hob zunächst einen fiskalischen Aspekt hervor: Die Restmittel, die bislang jedes Jahr in den Dezernaten aufgelaufen seien, blieben künftig nicht mehr in den Dezernaten. Sie kämen „in einen Topf“ und würden dann wieder unter den Dezernaten verteilt. „Das bringt die Dezernate nicht zu Begeisterungsstürmen“, sagte sie. 109 Millionen Euro seien nun im Topf und würden am 20. Juli verteilt.

Thematisch hob Busch die Stärkung des Ehrenamts wie der Karnevalsfeiern, das Azubi-Wohnen und die Öffnung des Stadthauses hervor, bei dem die Miete sinken soll. Yanki Pürsün war die Weiterentwicklung des Frankfurter Osthafens, die Sanierung von Industriestraßen und der Gründerfonds ein besonderes Anliegen.

Licht- und Drohnenshow zu Silvester in Frankfurt

Martin Huber (Volt) stellte die Superblocks in Bockenheim und im Nordend-West, eine Bürgerenergiegenossenschaft, den Europatag, die Übersetzung der städtischen Website in verschiedene Sprachen, die Licht- und Drohnenshow an Silvester und den Tag der Trinkhallen in den Vordergrund. „Wir bringen inhaltlich einiges voran“, sagte er.

In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 22. Juni, werden die Anträge von Koalition und Opposition diskutiert. Beschlossen werden soll der Frankfurter Haushalt 2023 am 20. Juli.

Die städtischen Einnahmen liegen 2023 voraussichtlich bei 4,73 Milliarden Euro, die Ausgaben bei 4,78 Milliarden Euro. Die Rücklagen der Stadt sind aufgezehrt. Die Schulden wachsen laut Haushaltsplanung bis 2026 auf fünf Milliarden Euro an.

