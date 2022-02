Die NFL kommt nach Frankfurt

American Football

Von Georg Leppert schließen

Die Stars der National Football League gastieren im Stadion im Frankfurter Stadtwald. Auch eine weitere deutsche Stadt richtet Spiele der NFL aus.

Frankfurt und München werden künftig Spiele der National Football League (NFL) ausrichten. Nach Informationen der FR wird die Liga im Herbst dieses Jahres zunächst in München gastieren. 2023 ist dann Frankfurt mit einem Spiel an der Reihe. 2024 kommt die NFL dann wieder nach München, ein Jahr später erneut nach Frankfurt. Die NFL will diese Entscheidung am Mittwochmittag (Ortszeit ) in Los Angeles bekannt geben, wo am Sonntag der Super Bowl ausgetragen wird.

Seit knapp einem Jahr sucht die NFL nach einem Standort für ein Spiel pro Saison in Deutschland. Ausgeschrieben wurden die Partien zunächst für den Zeitraum 2022 bis 2025.

Beworben hatten sich Frankfurt, München und Düsseldorf. München konnte mit der Größe des Stadions (60000 Plätze) punkten. Auch wenn das Frankfurter Stadion bis 2023 erweitert werden soll, wird diese Kapazität in der Arena im Stadtwald nicht erreicht. Dafür kündigte die Stadt Frankfurt Fan-Feste in der Innenstadt und Investitionen in den Jugend-Football an. Das überzeugte die NFL offenbar. Zudem hat Frankfurt eine lange Football-Tradition - etwa als Spielstätte der Galaxy.

Stadt Frankfurt äußert sich am Mittwoch

Die Stadt Frankfurt wollte die FR-Informationen am Dienstagabend nicht bestätigen. Sie kündigte aber für Mittwoch eine Pressekonferenz zu einer „wichtigen sportpolitischen Entscheidung“ an.

Die NFL richtet bereits regelmäßig Spiele in London und Mexiko-City aus. Zu den jeweils drei Partien in der britischen Hauptstadt reisen stets mehrere Tausend Fans aus Deutschland.